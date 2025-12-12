Luke Littler mocht donderdag, zoals de traditie dat voorschrijft, als regerend kampioen al op de openingsdag van het WK darts in actie komen. De jonge Engelsman leverde een sterke partij af, maar werd na afloop wel door een vervelende gast lastig gevallen.

Littler lijkt sinds zijn doorbraak twee jaar geleden nauwelijks ergens van onder de indruk, maar toch moet het ook met hem iets hebben gedaan toen hij in Alexandra Palace als titelverdediger naar het podium werd geroepen. Na een intens moment met zijn vriendin bij de opkomst, was daar aan de oche weinig meer van te merken. Littler deed precies wat hij moest doen tegen de Litouwer Darius Labanauskas en won met 3-0 in sets.

De 18-jarige wereldkampioen werd vervolgens door Sky Sports geïnterviewd op het podium, maar dat ging niet helemaal vlekkeloos. Precies toen het interview begon werd Littler lastig gevallen door een exotische gast. Er vloog plotseling een wesp rondjes rond de topdarter en die deed zijn best om het insect te ontwijken. Het lukte de interviewster uiteindelijk om de wesp weg te jagen door met haar microfoon richting het insect te slaan.

Traditioneel bezoek aan Ally Pally

Waar het niet normaal is om in december nog een wesp te zien, kijken de dartliefhebbers er nauwelijks meer van op. Het is inmiddels traditie dat het insect zich tijdens het WK minimaal wel één keer laat zien. De wesp heeft zelfs een bijnaam gekregen die gebaseerd is op de speellocatie: de 'Ally Pally wasp'.

Zenuwen bij Littler

Littler erkende na het gevecht met de wesp overigens dat hij toch een beetje nerveus was voor de wedstrijd: "Het was absoluut niet makkelijk. Er waren wel wat zenuwen. Het is cruciaal dat je de eerste set wint, omdat die je tot rust brengt. Iedereen in het toernooi wil zijn eerste ronde winnen. Het is absoluut de moeilijkste wedstrijd", aldus de 18-jarige Engelsman.

