44 darters probeerden zich maandagmiddag nog te plaatsen voor het WK darts. Tien Nederlanders deden een poging om de vijf laatste tickets naar Alexandra Palace te bemachtigen. Het werd een teleurstellende middag voor de landgenoten in Leicester, want geen van hen haalde het WK darts.

Bekende namen als Jelle Klaasen en Christian Kist moesten via de laatste kans zich zien te plaatsen, maar faalden jammerlijk. Kist was vorig jaar nog een sensatie in Ally Pally door zijn negendarter die hij gooide. Hij ging daarmee flink rijker naar huis. Dit jaar maakt hij er geen kans meer op: hij verloor in de halve finale van het kwalificatietoernooi van José De Sousa. De Portugees speelde het beste van iedereen en plaatste zich als eerste voor het WK, dat 11 december begint.

Twee Nederlanders sneuvelen laat

Voor Jitse van der Wal en Martijn Dragt waren de druiven helemaal zuur. Zij verloren hun finales van respectievelijk Stephen Burton (7-5) en Tavis Dudeney (7-4). De twee Nederlanders kwamen het verst, maar sneuvelden dus in het zicht van de haven. Voor Dudeney, Burton, De Sousa, Haupai Puha en Adam Hunt werd het een mooi kwalificatietoernooi, met een felbegeerd WK-ticket in de zak kunnen zij zich voorbereiden op het meest lucratieve WK ooit.

Grote namen ontbreken

Alle Duitsers die meededen aan het kwalificatietoernooi, vlogen er ook al meteen uit. Florian Hempel, die vorig jaar nog indruk maakte op het WK, redde het niet tegen Robert Grundy, ondanks zijn 'geplaatste' status. Hempel was in de eerste ronde vorig jaar verantwoordelijk voor de uitschakeling van Jeffrey de Zwaan. Een nog grotere naam die het WK moet missen is Robert Owen. De Welshman verraste vorig jaar vriend en vijand met het halen van de vierde ronde. Hij won achtereenvolgens van Niels Zonneveld, Gabriel Clemens en Ricky Evans. Callan Rydz was pas in de vierde ronde maar nipt te sterk voor Owen (4-3).

WK darts

Het grootste WK darts ooit begint op 11 december en duurt tot en met 3 januari. Luke Littler is de regerend wereldkampioen en is nog altijd pas 18 jaar. Vorig jaar won de Engelsman in de finale van de Nederlander Michael van Gerwen.