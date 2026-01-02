Gary Anderson staat verrassend genoeg in de halve finale van het WK darts. Daardoor stijgt hij naar plek zes op de wereldranglijst en dus komt een mogelijke plek in de Premier League weer ter sprake. Over die plek gaf Anderson een interview dat door ex-topdarter Vincent van der Voort als nogal opvallend werd gezien.

Anderson is tot nu toe een van de darters die het best presteert op het WK. Eerder rekende de Schot al af met Jermaine Wattimena en Michael van Gerwen en vrijdag staat hem een ontmoeting met Van Veen in de halve finale te wachten. En dat terwijl Anderson dit jaar het juist rustiger aandeed met darten. Hij noemde zichzelf al regelmatig een parttime darter, omdat hij meer en meer toernooien oversloeg en een beperkt aantal keer te zien was. Anderson wilde niet te veel meer reizen en maakte daarom deze keuze. Ook een plekje in de Premier League was niks voor hem, maar van die uitspraak lijkt hij plots niet meer zo zeker.

In gesprek met Viaplay kreeg Anderson de vraag of hij een plekje in de Premier League zou overwegen. Waar de Schot eerst nog standvastig was, was zijn antwoord nu dat veel minder. Anderson begon plotseling over het weer en zei dat hij wel zou zien wat hij met een uitnodiging zou doen. Iets wat Van der Voort maar erg apart vond, zo vertelt hij in de Sportnieuws.nl podcast Darts Draait Door.

'Dat kan toch niet'

Van der Voort snapt niet dat Anderson niet bij zijn standpunt blijft. "Het hele jaar roept hij: voor mij geen Premier League meer. En nu komt het steeds dichterbij en nu ontwijkt hij de vraag. Nu lijkt het alsof de deur toch op een kier staat. Hij kan hem toch ook niet spelen? Als je het hele jaar dat roept."

Toch zou Van der Voort niet rouwig zijn als Anderson toch een andere keus maakt. "Als liefhebber hoop ik dat hij hem gaat spelen", vertelt de ex-topdarter. "Met de leukste Premier League, hoop je natuurlijk dat hij meedoet." Van der Voort 'vindt er wel wat van' als Anderson alsnog meedoet aan de Premier League.

