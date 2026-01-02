Ex-topdarter Vincent van der Voort is erg blij met de prestaties van Gian van Veen op het WK darts. De Nederlander bereikte de kwartfinale van het toernooi door een zege op Luke Humphries. Van der Voort denkt dat Van Veen zelfs een 'reële kans heeft om wereldkampioen te worden'.

"Wat een geweldige wedstrijd", vertelt Van der Voort na het duel van Van Veen in de Sportnieuws.nl podcast Darts Draait Door. "Hoe volwassen hij speelde en dat je zo van Humphries kunt winnen. Petje af, hij maakt gewoon echt een reële kans om wereldkampioen te worden." Van Veen won met 5-1 van Humphries nadat de Nederlander vier sets op rij wist te winnen. Van der Voort zag ook dat de Engelsman vooral 'van zichzelf verloor' in de wedstrijd met Van Veen.

Door de winst van Van Veen staan er nu twee Nederlanders in de top vier van de wereld. Van der Voort hoopt dat dit nog lange tijd zo blijft, ook voor de ontwikkeling van het Nederlandse darten. "Twee Nederlanders in de top vier. Dat is nog nooit voorgekomen denk ik. Dit is fantastisch en laten we hopen dat Gian het volhoudt. Dat hij de komende jaren geweldige resultaten neer kan zetten. Dat is alleen maar goed."

Michael van Gerwen

Michael van Gerwen is door de zege van Van Veen zijn plekje kwijt in de top vier. Voor het eerst sinds jaren is hij daarom niet meer de beste Nederlander op de wereldranglijst. Van Gerwen moet zelfs vrezen voor nog een plekje. Als Gary Anderson van Van Veen wint in de halve finale van het WK darts, dan wipt ook de Schot over Van Gerwen heen en is hij de nummer vijf en Van Veen de nummer vier.

Van der Voort hoopt dat zijn vriend Van Gerwen getriggerd wordt nu hij de derde positie op de ranglijst kwijt is. "We hopen dat hij denkt: 'Dit is mijn eer te na, hier moet ik weer overheen'. Maar dat hoopte je ook al toen hij nummer twee of drie van de wereld werd. Je moet niet naar Nederlanders kijken, maar naar het algemeen. Als Anderson Van Gerwen bijvoorbeeld inhaalt, dan staat er iemand boven hem die je een jaar lang parttimer hebt genoemd. Dat moet wel wat met je doen natuurlijk."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.



