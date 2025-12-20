Niet alle darters komen naar het WK om wereldkampioen te worden. Dat bewees de Australiër Tim Pusey wel. De 33-jarige kwam vooral om sfeer te proeven van het befaamde Alexandra Palace. Tijdens de kansloze nederlaag tegen de Ier Keane Barry (3-0 in sets) zorgde hij dan ook voor een opvallend beeld.

In de openingsset kwam Pusey verrassend op een 2-0 in voorsprong in legs. Toch wist hij dat niet over de streep te trekken. De eerste break ging hij in met een 1-0 achterstand. Dan zou je denken: die Pusey baalt als een stekker. Maar niets bleek minder waar. Terwijl Barry met een gebalde vuist het podium verliet, stond de Australiër nog mee te hossen met het publiek op de klanken van Chase the Sun.

Verbazing bij Gian van Veen

"Dit heb ik nog nóóit gezien, iemand die de set verliest en zo blij is", verbaasde Gian van Veen zich. Hij zat in de studio van Viaplay samen met artiest en goede vriend Russo om de avond van analyse te voorzien. "Hij komt echt om te genieten, van de wedstrijd en de ervaring." Presentator Bart Nolles noemde het 'een slecht dansje' van Pusey.

I’ve seen enough, get Tim Pusey in the Premier League https://t.co/1C0k4qHk4K pic.twitter.com/07URTSIfER — Josh (@joshpearson180) December 19, 2025

Russo, wiens echte naam Rutger van Eck is, begreep de Australiër wel. "Ik snap hem wel, lekker nummer", zei hij over het deuntje dat door het Alexandra Palace klinkt wanneer een wedstrijd de pauze ingaat na de sets. "Effe dansen, de spanning eraf", dacht hij. "Maar je verliest de set", pareerde Nolles. "Ach kan hem het schelen, hij vindt het allemaal mooi volgens mij", aldus Russo. "Het is wel een beroerd dansje", erkende de artiest. "Net of hij dat liedje voor het eerst hoort", schrok Nolles.

Barry genoot van sfeer

Wat voor dansje het ook was, Pusey veroverde er de harten mee van het publiek. Zij kozen dan ook zijn kant, al sorteerde het weinig effect. "Het was een fijne sfeer. Het stoorde me niet, ik vond het wel grappig", zei Barry op de persconferentie over de liefde van de fans voor Pusey.

"We're only here for the Pusey." 🎶 pic.twitter.com/9xHjsMS4Ew — Live Darts (@livedarts) December 19, 2025

