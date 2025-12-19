De Australische darter Tim Pusey (33) debuteert vrijdagavond bij het WK darts 2026. De speler met een verboden bijnaam neemt het op tegen Keane Barry.

De bijnaam van Pusey is The Magnet. Zet je zijn achternaam en het zelfstandig naamwoord achter elkaar, dan krijg je Pusey Magnet, een variant op Pussy Magnet. Zonder al te grafisch te beschrijven wat dat betekent, kunnen we het houden op 'iemand die aantrekkelijk is voor vrouwen'.

De bond PDC staat die bijnaam niet toe. De reden zal zijn dat het woord 'pussy' niet door de beugel kan, gezien er in dit geval niet een onschuldige kat of poes mee wordt bedoeld.

The Magnet

Pusey is geen topper; hij heeft bijvoorbeeld geen tourcard bij de bond PDC en ontbreekt daardoor op de grote toernooien. Wel was hij in augustus 2025 nog present bij de Australian Darts Masters, waar acht toppers van de bond PDC speelden tegen acht lokale spelers. Vandaar dat Pusey wel in beeld kwam voor deelname. Destijds stond zijn bijnaam The Magnet, samen met zijn naam, gewoon op de achterkant van zijn shirt. De bond PDC vond het kennelijk nog niet nodig om een streep te zetten door de naam.

Bij het komende WK darts is Pusey ook weer present. Wellicht vindt de bond PDC dat podium toch iets te groot om Pusey Magnet zijn bijnaam te laten delen met de rest van de wereld. In de podcast Tungsten Tales zegt Pusey dat het best lastig zal zijn om een naam te verzinnen die geen seksuele lading heeft.

Stemmen

"Ik heb die bijnaam niet op mijn shirt staan", legt hij uit. "Ik zal een nieuwe moeten verzinnen, misschien laten we de fans erover stemmen. Het is lastig, want alles kan verkeerd worden opgevat. Op dit moment heb ik geen bijnaam en de liedjes op de tribunes kunnen nogal kleurrijk zijn."

