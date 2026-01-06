Florian Hempel neemt plotseling een stap terug van het darts. Dat heeft de 35-jarige Duitser aangekondigd op Instagram. Hij zou eigenlijk in de Final Stage van Q-School zijn tourkaart proberen terug te winnen, maar de verrassende darter van de afgelopen WK's heeft besloten zich terug te trekken.

Hempel begon zijn topsportcarrière als handbalkeeper voor Dessau-Rosblauer, maar maakte de switch naar het darts. Met succes. Zo haalde hij in 2021 voor het eerst zijn tourkaart bij de PDC en verraste hij daarna vriend en vijand met een plek bij de laatste 16 op het EK en twee keer een derde ronde op het WK. In 2022 was hij verantwoordelijk voor de verrassende uitschakeling van Dimitri van den Bergh, die toen als vijfde geplaatst was in Ally Pally. Twee jaar later herhaalde hij dat kunststukje tegen de onfortuinlijke Belg.

'De laatste jaren waren heftig'

Maar nu komt er dus plotseling een tijdelijk einde aan zijn professionele dartscarrière. Hempel heeft het besluit genomen om zich terug te trekken uit Q-School, waar hij een geplaatste status had. "Ik heb een beslissing voor mezelf genomen", zo begint hij op Instagram na vier intense jaren op de PDC-tour. "De laatste jaren waren heftig. Ik was veel onderweg, met weinig pauzes en ik had constant nieuwe afspraken en de volgende reis in gedachten. Uiteindelijk realiseerde ik me dat dit meer energie kost dan je zou zeggen. De batterijen zijn gewoon leeg."

'Bewust tijd nemen voor andere dingen'

Hempel (35) benadrukt dat het een tijdelijk afscheid van de sport is. "Ik wil het juist leuk blijven vinden, maar tegelijkertijd wil ik ook bewust tijd nemen voor andere dingen. Meer tijd voor mezelf, dichtbij de mensen zijn en meer oprechte momenten beleven." Op sportief vlak kondigt hij aan dat hij in 2026 alleen meedoet aan kwalificatietoernooien voor de Euro Tours in Duitsland, de Duitse Super League, de Modus Super Series en enkele WDF-toernooien.

Arno Merk

De Duitser hoopt zich via de Super League te kwalificeren voor het grote WK darts. Afgelopen jaar lukte het amateur Arno Merk op die manier om Ally Pally te halen. Daar zorgde hij voor een verrassing door in de openingswedstrijd Kim Huybrechts en Peter Wright uit te schakelen. In de derde ronde was hij vervolgens kansloos tegen Michael van Gerwen. "Bedankt aan mijn familie, vrienden en partners, die niet alleen de sporter zien, maar ook de mens er achter. En bedankt aan iedereen die dit pad met mij bewandelen, zelfs als het niet het makkelijkste is", sluit Hempel af.