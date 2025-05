Duitse topdarter uit felle kritiek richting de PDC: 'Zo hoeven ex-dartsterren nooit meer te werken'

De Duitse darter Florian Hempel heeft zich achter de kritiek van collega Joe Cullen richting de PDPA geschaard. Dat is de spelersvakbond voor darters bij de PDC. "Niemand weet eigenlijk precies wat zij doen."

Darters moeten twee procent van hun gewonnen prijzengeld afgeven aan de Professional Dart Players Association (PDPA). Die groep ontvangt vanaf 2026 - als het prijzengeld flink verhoogd wordt - jaarlijks zo'n 750.000 pond. Hempel behoort tot de groeiende groep van darters die zich afvragen waar deze enorme bak met geld gebruikt voor wordt.

'Petje af' voor nieuwe dartslegende Luke Humphries, maar 'beste vrienden zijn' met Luke Littler is 'niet waar' Luke Humphries staat voortaan in het lijstje met dartslegendes. Dat is de conclusie van ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes nadat de nummer één van de wereld donderdagavond de Premier League Darts voor het eerst won. "Petje af voor hem", is Van der Voort onder de indruk. Maar de Nederlander wordt ook 'moe' van het 'kleffe gedoe' met Luke Littler.

PDPA

"Van de 128 tourkaarthouders weet eigenlijk niemand precies wat zij doen. Als iemand als Joe Cullen, die al vijftien jaar meedraait, geen idee heeft wat de PDPA doet, dan weet ik het ook niet", vertelt de nummer 52 van de wereld in de podcast Game On. Cullen uitte zich recent in een interview ook over de spelersvakbond.

Topdarter Luke Littler in vrij weekend opnieuw gespot met vermeende vriendin Darter Luke Littler heeft officieel nog altijd niet bekendgemaakt dat hij een relatie heeft, maar de wereldkampioen is opnieuw met een vrouw aan zijn zijde gespot. Hij ging een dagje uit met zijn vrienden, waaronder zijn nieuwe vriendin.

'Stelt niets voor'

De 35-jarige Duitser, die zich de afgelopen vier jaar kwalificeerde voor het WK darts - vraagt zich vooral af wat de vele ex-dartsterren bij de spelersvakbond doen. "Er lopen altijd een paar mensen rond van de PDPA, zoals Peter Manley en Jamie Caven, voormalige dartsterren die zo een functie hebben gekregen om na hun carrière niet echt meer te hoeven werken", liet hij weten.

"Ze hebben allemaal van die kleine taakjes, maar echt duidelijke verantwoordelijkheden hebben ze niet. Caven zit meestal achter zijn laptop en tikt wat in. Eens per jaar komt hij langs, spreekt met ons, maar ik snap er eerlijk gezegd weinig van en veel stelt het ook niet voor."

Premier League Darts-winnaar Luke Humphries pakt torenhoog bedrag aan prijzengeld, Luke Littler casht ook flink De Premier League Darts kwam donderdag tot z'n einde met Luke Humphries als verrassende winnaar. De nummer één van de wereld versloeg titelverdediger Luke Littler in de finale en pakte daarmee een torenhoog bedrag aan prijzengeld. Als Littler had gewonnen, was hij de rijkste deelnemer ooit geworden.

Betere investering

De darter kreeg zelf ook te maken met de PDPA, maar dat was niet in positieve zin. "Manley wees me er ooit op dat ik iets op Twitter had gepost dat volgens hem niet kon. Het ging toen om een akkefietje met Mike De Decker. En dan denk je: Peter Manley, een van de grootste rebellen in de dartswereld, komt mij uitleggen dat ik beter moet nadenken over wat ik post. Dat is toch pure ironie."

Hij vraagt om verandering. "Vroeger had je initiatieven zoals mental coaches en psychologen, maar tegenwoordig vraag ik me echt af: wat doen ze nog? Misschien zouden die 750.000 pond beter geïnvesteerd kunnen worden in modernisering. Maar ja, het is zoals het is. Veranderen kunnen we het nu toch niet."

Ex-topsporters leven mee met Michael van Gerwen na 'verdrietige situatie': ’Logisch dat hij dat doet’ Topdarter Michael van Gerwen maakte onlangs bekend dat hij en zijn vrouw na tien jaar huwelijk uit elkaar gaan. Om die reden last hij een pauze in zijn dartscarrière in. Volgens voormalig topsporters Ellen Hoog en Naomi van As is dat een volkomen begrijpelijke keuze.

Darts Draait Door

Hempel lijkt de mening van Sportnieuws.nl-analist Vincent van der Voort te delen. De ex-darter blikte vanochtend terug op de Premier League Darts-finale, die werd gewonnen door Luke Humphries.