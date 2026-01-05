Gian van Veen stond zaterdag in de finale van het WK darts. Het was een 'bloedige strijd' tegen Luke Littler en de Nederlander verklaarde al dat dat te maken had met een toiletbezoek. Toch waren er nog veel vragen over zijn gewonde pink. Van Veen schept zelf duidelijkheid.

Van Veen was maandagavond te gast bij RTL Tonight om te praten over zijn prestatie op het WK. Hij verloor de finale van de 18-jarige Littler, maar toch kan hij met opgeheven hoofd naar huis. Hij was de derde Nederlander na Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen in de finale van het eindtoernooi, werd de nummer drie op de wereldranglijst en plaatste zich voor de Premier League. Bovendien neemt hij 400.000 pond aan prijzengeld mee naar huis.

Genoeg om over te praten dus, maar er is één onderwerp dat echt vragen oproept. Frank Evenblij onderwerpt de 23-jarige aan een 'diepte-interview'. "Het was uiteindelijk nog een hele bloedige strijd", begint hij. "Gian haalde op een gegeven moment zijn pijlen uit het bord, en toen bleek daar bloed op te zitten."

'Duizend vragen'

"Dat is mijn bloed, ja", bevestigt Van Veen. Hij had een wondje aan zijn pink en daardoor moest uiteindelijk zelfs het bord vervangen worden in Alexandra Palace. "Ik heb hier wel duizend vragen over", vervolgt Evenblij. "Ik heb namelijk begrepen dat jij in de pauze van je WK-finale naar de wc bent geweest. Toen ben je met je pink blijven haken aan de deurklink."

'Dáár bleef ik achter hangen'

"Ik heb heel veel wc-klinken in mijn klauwen gehad, maar..." Evenblij kan niet begrijpen hoe je daar een verwonding aan kan overhouden. "Nee, niet de klink", licht Van Veen toe. "Maar dat dingetje wat in het slot gaat. Dáár bleef ik achter hangen, in alle haast want ik had nog dertig seconden voor ik op het podium moest staan. Ja, ik ben niet heel handig misschien."

