Het WK darts barst midden december los. De hoofdprijs is verdubbeld: de kersverse wereldkampioen wordt beloond met maar liefst 1 miljoen pond. Daardoor drukt het toernooi gelijk nog zwaarder zijn stempel op de wereldranglijst, die is gebaseerd op prijzengeld.

Tijdens een mediamoment ter promotie van het WK darts in Londen zei Van Gerwen dat de ranglijst van de bond PDC op een andere manier samengesteld zou moeten worden. De Brabantse drievoudig wereldkampioen vindt het niet meer dan terecht dat het WK het belangrijkste toernooi is, maar het zou niet zo een enorm grote rol moeten spelen bij het opstellen van de ranking.

Mighty Mike ziet meer in een puntensysteem, wellicht vergelijkbaar met hoe het gaat in het tennis. Dan kun je toernooien overzichtelijk samenbrengen in categorieën, zoals in de tenniswereld wordt gewerkt met grandslamtoernooien, masterstoernooien, ATP-500 enzovoorts.

Luke Luttler

Regerend wereldkampioen Luke Littler vindt het prima hoe het nu gaat. Tegen Sportsboom zegt Luke the Nuke: "Als Michael wil dat het systeem aangepast wordt, is hij er dan wel zeker van dat hij dit toernooi gaat winnen? Is hij bang dat wij één of twee miljoen voor hem staan op de wereldranglijst?"

Littler is de topfavoriet voor het komende wereldkampioenschap. "Mensen zullen altijd zeggen dat je de eerste winnaar van de miljoen pond bent", zo blikt hij vooruit. "Maar ik wil graag twee keer op rij wereldkampioen worden. Gary Anderson is de enige die het de afgelopen tien jaar twee keer op rij gedaan heeft. Natuurlijk hebben Phil Taylor en Adrian Lewis het ook gepresteerd, maar het is tien jaar geleden dat iemand de wereldtitel wist te prolongeren. Dat is waar ik nu aan denk."

PDC Order of Merit

Op de PDC Order of Merit is Littler eerder deze maand voor het eerst de koploper geworden. Hij heeft bijna 2 miljoen pond bij elkaar gegooid sinds begin 2024. Luke Humphries staat op dik 1,5 miljoen pond en Van Gerwen is derde met 681.000 pond. Als een totale outsider het WK wint en verder nog amper prijzengeld op zijn cv heeft staan, dan schiet die speler dus in potentie meteen door naar plek 3 van de ranglijst.