Vincent van der Voort doet opvallende uitspraak over vrouwendarten: 'Nu moet je ook weer opletten'

Vincent van der Voort keek afgelopen weekend met de nodige interesse naar de Women's Series in Rosmalen, mede omdat zijn schoondochter meedeed aan het toernooi. De oud-profdarter deed in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door een opvallende uitspraak over het vrouwendarten.

Presentator Damian Vlottes viel in eerste instantie op dat Dana Verhaegen - de vrouw van profdarter Kim Huybrechts - de halve finale haalde. "Haar laatste resultaat bij de PDC - even opgezocht - was dertien jaar geleden. Zij was er opeens weer, op de Women’s Series, was natuurlijk redelijk dichtbij in Nederland. Wel knap; gelijk halve finale gehaald."

Van der Voort vindt dat zij altijd al goed kan darten. Zij komen dan ook samen tot de conclusie dat ze zich de afgelopen jaren waarschijnlijk weg heeft gecijferd voor de carrière van haar man.

Noa-Lynn van Leuven

Daarna gaat de blik even op Noa-Lynn van Leuven, die zaterdag twee toernooien won. "Twee toernooien winnen in dat deelnemersveld is heel erg goed. Zeker omdat ze er een tijdje tussen uit is gegaan. Aardig knap, die heeft zich weer aardig opgewerkt in die ranking."

Schoondochter

Vlottes gaat verder: "En je schoondochter deed ook nog mee, hè? Heeft die een beetje mooi resultaat geboekt?" Van der Voort reageert enthousiast: "Eerste dag speelde ze echt best wel goed. Goed niveau gehaald, een wedstrijdje in de 70 gemiddeld." Hij wist de naam van haar tegenstander niet meer, maar die kon volgens de oud-prof ook wel een aardig pijltje gooien.

Het blijkt dat Quintey Bieman, de schoondochter van Van der Voort, de hele Women's Series speelt, ook in Engeland. "In ieder geval een goede discipline, toch. Complimenten voor je schoondochter", zegt Vlottes. Beide mannen moeten lachen. Van der Voort: "Dat zij erheen gaat, vind jij al een compliment?"

'Gezellig darten'

De presentator merkt op dat je niet 'superveel kan verdienen' bij de vrouwen en dat het toch vooral een investering is, waarop Van der Voort inhaakt: "Ja, dat is het zeker. Nu moet je ook weer opletten… Maar vrouwen vinden het ook gewoon leuk om met elkaar naar zo’n toernooi te gaan."

"Gezellig darten", gaat de oud-prof verder. "En dat is ook prima. Uiteindelijk is het gewoon een hobby, hè, het is niet hun werk."

