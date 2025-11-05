Vincent van der Voort kreeg na zijn uitspraken in de vorige Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door twee darters tegen zich in het harnas: Gerwyn Price en Bradley Brooks. In de nieuwste aflevering wil de oud-topdarter zijn uitspraken over Price rectificeren, maar doet hij er bij Brooks nog een schepje bovenop. "Hij voelt zich helemaal in zijn eer aangetast."

Presentator Damian Vlottes opent het onderwerp: "Jij hebt nog twee spelers van de PDC boos gemaakt: Price en Brooks." Van der Voort had afgelopen week gezegd dat Gerwyn Price erg was afgevallen, en dat als hij daarmee door zou gaan, zelfs Bradley Brooks hem nog in elkaar zou slaan.

Van der Voort wil benadrukken dat Price niet boos was. The Iceman deelde op Instagram twee foto's, van zijn nieuwe en oude uiterlijk. Daar schreef de Welshman het volgende bij: 'Je maakt je zorgen over het feit dat ik afval? Doe maar niet, ik voel me beter dan ooit en zie ik er ook beter uit.'

Van der Voort geeft toe dat hij mis zat

"Als je die foto zag, zag hij er ook veel gezonder uit", geeft Van der Voort toe. "Als ik het zo zag, dan heeft hij toch gelijk? Hij zag er superfit uit en veel gezonder dan dat hij daarvoor was. Alleen, wat het moeilijk maakt... Wij maakten er hier een beetje een dolletje van, en in Engeland wordt het dan serieus opgeschreven."

"Die andere jongen, Bradley Brooks, reageert daar dan op", gaat Fast Vinny verder. "Ik had natuurlijk gezegd: als hij nog meer afvalt, dan wordt-ie straks in elkaar geslagen door Bradley Brooks." Presentator Vlottes verheldert de situatie even: "Want daar bedoelde je mee: Brooks heeft zulke (dunne, red.) armpjes."

'Moet hij helemaal zelf weten'

"Dat is net skeleton, die is heel erg dun", benadrukt Van der Voort nog eens. "Maar dat is gewoon een geintje. En vervolgens gaat hij reageren: Hij moet het maar bij commentaar houden, want daar is hij beter in dan in darten. Maar volgens mij deed ik dat toch al, of niet?"

"Dan merk je dat zo'n jongen nog heel graag wil reageren, want waarschijnlijk voelt hij zich heel wat of zo. Prima joh, interesseert me geen ene reet wat Bradley Brooks ervan vindt. Het was gewoon een grapje. Dat hij zich in zijn eer aangetast voelt, moet hij helemaal zelf weten." Vlottes vult nog aan: "Nergens voor nodig, Bradley."

