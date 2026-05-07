Oud-wereldkampioen Mark Webster werd na zijn carrière een vast gezicht als analist op de Engelse televisie, maar sinds februari is hij plotseling niet meer te zien geweest. De Welshman gaf een tijdje geleden al aan dat medische problemen de reden voor zijn afwezigheid waren en nu heeft hij precies uitgelegd wat er aan de hand is.

Webster vertelt in gesprek met Darts World namelijk dat er bij hem een ernstige ziekte is geconstateerd: "Op 8 januari kreeg ik de diagnose haarcelleukemie (HCL), een zeldzame vorm van bloedkanker. Het klinkt eng als je leukemie zegt, maar de prognose is goed. In 95 procent van de gevallen is de behandeling succesvol."

De Welshman lijkt optimistisch te zijn over de toekomst, maar kan nog altijd niet werken als analist: “Ik zal op een gegeven moment in remissie gaan, maar het herstel verloopt momenteel niet volgens plan wat betreft de snelheid. Mijn aantal witte bloedcellen herstelt zich nog steeds niet, waardoor mijn immuunsysteem momenteel niet optimaal functioneert. Daarom kan ik nog niet aan het werk.”

Webster moet geduld hebben

Webster voelde zich in de periode voor de diagnose erg vermoeid. Bloedonderzoek en een beenmergpunctie wezen vervolgens uit dat er kankercellen in zijn bloed zaten. Sindsdien wordt zijn bloed wekelijks getest en moet hij elke vier weken een specialist zien. De laatste keer dat hij als analist werkte was op 5 februari bij de eerste speelronde van de Premier League.

"Ik moet geduldig zijn", vertelt de voormalig wereldkampioen bij de BDO. "Ik zou graag weer gaan werken, maar de artsen vinden de omgeving waarin ik werk niet fijn (door de vele prikkels, red.). Ik heb chemotherapie in februari gehad en normaal gesproken herstelt je bloed binnen een maand, maar het kost tijd."

Oud-wereldkampioen

Webster hoorde in het verleden jarenlang bij de beste spelers ter wereld. Hij werd in 2008 op Lakeside wereldkampioen bij de BDO (tegenwoordig WDF). Hij stapte een jaar later over naar de PDC en daar haalde hij in 2010 en 2011 de halve finales van het WK. De tweede keer versloeg hij op weg naar de laatste vier zelfs Phil Taylor. Webster deed in 2011 mee aan de Premier League en haalde in dat jaar ook nog de finale van de Players Championship Finals.

De darter haalde met zijn land in 2010 (met Barrie Bates) en in 2017 (met Gerwyn Price) de finale van de World Cup of Darts, maar beide keren verloor hij van Nederland. Raymond van Barneveld zat hem allebei de keren dwars, de eerste keer met Co Stompé en zeven jaar later met Michael van Gerwen. Webster stopte uiteindelijk in 2019.

