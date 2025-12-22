Rob Cross heeft voor het eerst in zijn dartscarrière zich uitgesproken over de mentale problemen in zijn leven. De voormalig wereldkampioen heeft in zijn leven buiten het dartspodium een aantal mentale problemen gehad en hij roept anderen op erover te praten.

Cross kende een bewogen carrière, waarin hij snel naar de top van de PDC-rankings wist te klimmen. De darter uit Hastings werkte lange tijd als een elektricien, waar ook zijn bijnaam Voltage vandaan komt. Cross zijn hoogtepunt kende hij absoluut in 2018. In de finale van het WK van dat jaar versloeg hij de afzwaaiende Phil Taylor. Cross werd daardoor voor het eerst, en tot nu toe enige keer, in zijn loopbaan wereldkampioen darts.

Dit jaar kende Cross echter een moeilijk jaar. Zo raakte hij in conflict met de Belastingdienst en waren ook zijn prestaties niet naar behoren. Na zijn winst op Ian White in de tweede ronde van het WK darts kwamen er daardoor vragen over zijn mentale gezondheid en toen besloot Cross zich voor het eerst in zijn loopbaan uit te spreken over de problemen die hij voor en tijdens zijn loopbaan kende.

'Ik voel me schuldig'

"Ik heb daar een hele lange tijd onder geleden", vertelde Cross over mentale problemen tijdens de persconferentie na zijn zege op het WK darts. "Dat is waarschijnlijk het eerste interview waarin ik het echt toe zal geven. Nog voor het darten ook, we krijgen allemaal periodes dat we ons minder voelen. We groeien op wetende dat we sterk moeten zijn en dat kan je dan niet laten zien. Dat had ik ook. Ik voel me schuldig dat ik het niet naar buiten heb gebracht en er met mensen over heb gesproken."

Cross roept mensen met mentale problemen dan ook op om zich echt uit te spreken tegenover de mensen die ze vertrouwen. " Als ik het niet met de mensen in mijn vertrouwde omgeving kan bespreken, wat voor dingen kan ik dan nog wel doen? Het is heel belangrijk om mensen om je heen te hebben die je fijn vindt en die je vertrouwt, maar je móét je dan wel uitspreken als je je minder voelt. Het gaat je echt helpen. Iedereen die zich zo voelt, moet proberen een persoon te vinden die het goede voor hem kan doen."