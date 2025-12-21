Het WK darts ging zondagmiddag verder in het Alexandra Palace, waar de tweede ronde meerdere verrassingen en de nodige emoties opleverde. De middagsessie kende overtuigende winnaars, maar ook frustratie en discussie na afloop van een beladen duel tussen Mensur Suljovic en Joe Cullen. Tussen alle hectiek door hield oud-wereldkampioen Rob Cross juist het hoofd koel.

De tweede ronde werd zondagmiddag voortgezet met vier wedstrijden in het Alexandra Palace. De sessie leverde meerdere verrassingen op en zorgde bovendien voor de nodige emoties op het podium, met name na de partij tussen Mensur Suljovic en Joe Cullen. Lees hieronder alles over de middagsessie terug.

Ryan Joyce - Krzyzstof Ratajski

De middagsessie in 'Ally Pally' werd geopend met een overtuigende zege voor Krzysztof Ratajski. De Pool was over de hele wedstrijd genomen duidelijk constanter dan Ryan Joyce en maakte het verschil vooral op de dubbels. Ratajski pakte al vroeg een break, gooide in de openingsset een fraaie 135-finish en liep daarna uit naar 2-0 in sets. Joyce wist nog wel een set te pakken dankzij een shanghai-finish, maar kwam daarna opnieuw tekort op de belangrijke momenten. Met een gemiddelde van bijna 94 en een hogere checkoutpercentage trok Ratajski de partij met 3-1 naar zich toe, waarmee de Engelse reuzendoder verrassend kansloos werd uitgeschakeld.

Joe Cullen - Mensur Suljovic

De partij tussen Joe Cullen en Mensur Suljovic werd een frustrerende middag voor de Engelsman. Cullen begon sterk en pakte de eerste set, inclusief een fraaie Big Fish, maar daarna nam Suljovic het tempo over. Met zijn trage spel haalde de Oostenrijker Cullen zichtbaar uit zijn ritme. Ondanks een hoger gemiddelde en betere scores liet Cullen zijn kansen liggen, vooral op de dubbels. Toen hij in de beslissende fase twee pijlen voor de set miste, sloeg Suljovic toe en trok hij de wedstrijd met 3-1 naar zich toe.

Luke Woodhouse - Max Hopp

Luke Woodhouse heeft overtuigend afgerekend met Max Hopp. De Engelsman was over de hele wedstrijd de betere speler en won met 3-0 in sets. Woodhouse begon sterk met een 12-darter en hield het tempo hoog, terwijl Hopp vooral op de dubbels tekortkwam. Ondanks enkele gemiste kansen bij Woodhouse bleef de Duitser achter in de afronding en wist hij slechts één leg te pakken. Met een hoger gemiddelde en meer constante scores maakte Woodhouse de partij gecontroleerd af.

Rob Cross - Ian White

Oud-wereldkampioen Rob Cross hield het hoofd koel in de afsluitende partij van de middagsessie tegen Ian White. Cross won de eerste set, maar kende daarna een flinke terugval en zag White langszij komen, mede dankzij een knappe 167-finish. De wedstrijd ging uiteindelijk naar een beslissende vijfde set, waarin Cross op het juiste moment toesloeg. In de laatste leg maakte Voltage het professioneel af via bull, 16 en dubbel 8, waarmee hij de partij met 3–2 besliste en zich plaatste voor de derde ronde.

Programma middag- en avondsessie

Ryan Joyce - Krzyzstof Ratajski: 1-3

Joe Cullen - Mensur Suljovic: 1-3

Luke Woodhouse - Max Hopp: 3-0

Rob Cross - Ian White: 3-1

Avondsessie, vanaf 20.15 uur:

Martin Schindler - Keane Barry

Gerwyn Price - Wesley Plaisier

Luke Littler - David Davies

Damon Heta - Stefan Bellmont

