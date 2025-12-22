In de middagsessie van het WK darts op maandag 22 december keerden twee Nederlanders terug aan de oche. Een deed dat succesvol: Kevin Doets won van de Keniaanse sensatie David Munyua. De ander was minder succesvol: Wessel Nijman verloor van Gabriel Clemens. De middag werd nog op spectaculaire wijze afgesloten door een heerlijk duel met een grote verrassing. Ricky Evans won na een bloedstollende tie-break van de als zevende geplaatste James Wade.

Twee Nederlanders hadden zich al verzekerd van een verder toernooi na de kerstdagen. Niels Zonneveld won van Michael Smith en hem zien we zaterdag 27 december terug tegen Jonny Clayton, die gratis door mocht naar ronde 3 door het diskwalificeren van Dom Taylor. De andere Nederlander is Wesley Plaisier. Hij stuntte op de zondag en schakelde Gerwyn Price uit. Met Kevin Doets hebben 'we' er sowieso drie. Gian van Veen kan er maandagavond ook nog bij komen.

Darren Beveridge - Madars Razma 1-3

De eerste partij van maandag was het duel tussen Darren Beveridge en Madars Razma. De Schot schakelde in ronde 1 overtuigend Dimitri van den Bergh uit en Razma wist op de openingsavond te winnen van de Nederlander Jamai van den Herik. De Letse darter begon de wedstrijd ijzersterk en pakte de eerste twee sets met overtuiging door zijn scherpte op de dubbels. Vervolgens kwam Beveridge iets meer in zijn spel, maar dat leverde hem slechts één set op. Razma won met 3-1 en hij wordt de volgende opponent van Gian van Veen, mits de Nederlander van Alan Soutar wint.

Wessel Nijman - Gabriel Clemens 0-3

Vervolgens verscheen de eerste Nederlander aan de oche. Nijman maakte in ronde 1 veel indruk door met een gemiddelde van boven de 100 Karel Sedlacek terug naar Tsjechië te sturen (3-0). De 25-jarige darter speelde in ronde 2 tegen Gabriel Clemens, die een minder jaar had. Nijman was echter geen schim van hoe hij gooide tegen Sedlacek. Scorend ging het nog redelijk bij de Nederlander, maar hij miste enorm veel dubbels. Clemens profiteerde telkens van die missers en won uiteindelijk met 3-0, waardoor Nijman is uitgeschakeld.

David Munyua - Kevin Doets 0-3

Na het uitschakelen van Nijman was het aan Doets om de Nederlandse eer hoog te houden. Hij speelde tegen de Keniaanse sensatie David Munyua, de man die vriend en vijand verraste door Mike De Decker in ronde één uit te schakelen. Een dergelijke stunt zat er echter tegen Doets geen seconde in. Hawkeye gooide scorend uitstekend en daardoor kon hij een aantal missers op de dubbel makkelijk goedmaken. Doets won met 3-0 en stopte de opmars van Munyua, maar het missen van de vele dubbels zal wel een wrang nasmaakje geven door de in Zweden woonachtige Nederlander.

James Wade - Ricky Evans 2-3

De middagsessie werd afgesloten met de partij tussen James Wade en Ricky Evans. Eerstgenoemde zal zijn uiterste best doen om ver te komen op dit WK om zijn 'Ally Pally-vloek' te doorbreken en kans te maken op een plaats in de Premier League. Evans had echter de steun van het publiek en dat zorgde ervoor dat hij maar bleef gaan. Zijn gemiddelde was niet eens zo goed, maar op cruciale momenten gooide hij prachtige finishes.

Evans kreeg uiteindelijk vier matchdarts, maar miste die allemaal, waardoor de wedstrijd naar een verlenging ging. In die sensationele verlenging ging het alle kanten op en uiteindelijk miste zelfs Wade nog een matchdart en Evans nog eens drie. In het absolute slot wist Rapid Ricky Wade nog een keer te breken en dus hoefde hij weer alleen zijn eigen leg te houden. Dat lukte, waardoor hij met 6-4 van The Machine won in een sensationele tiebreak.

