Hij is pas 18 jaar, maar Luke Littler blijft grenzen verleggen. Nog geen week na het prolongeren van zijn wereldtitel heeft de dartssensatie opnieuw geschiedenis geschreven. Littler zette zijn handtekening onder het grootste sponsorcontract ooit in de dartsport, met een waarde van naar verluidt 23 miljoen euro.

De handtekening volgt kort na zijn indrukwekkende optreden op het WK darts, waar Littler in de finale te sterk was voor Gian van Veen. In een finale waarin opnieuw duidelijk werd hoe volwassen en koelbloedig de Engelsman inmiddels is, pakte hij zijn tweede wereldtitel op rij en bevestigde hij zijn status als nummer één van de wereld.

Grootste sponsorcontract ooit in dartsport

De prestaties van Littler blijven ook bij zijn sponsor niet onopgemerkt. Hij verlengde zijn samenwerking met Target Darts met tien jaar en tekende daarmee het grootste sponsorcontract in de geschiedenis van de dartsport. Hoewel exacte bedragen officieel niet zijn bevestigd, meldt Sky Sports dat het gaat om een deal van 20 miljoen pond, omgerekend zo’n 23 miljoen euro.

Daarmee is de samenwerking tussen Littler en Target Darts veiliggesteld voor de lange termijn. De deal bestaat niet alleen uit een vaste vergoeding, maar ook uit prestatiebonussen en een percentage van de verkoop van merchandise en dartsmateriaal. Littler profiteert zo direct mee van de enorme populariteit die hij inmiddels geniet, zeker onder een jonger publiek.

Lange samenwerking

De verlenging is het logische vervolg op een band die al vroeg werd gesmeed. Target stapte in toen Littler nog maar twaalf jaar oud was en bleef hem begeleiden tijdens zijn ontwikkeling via de jeugdtoernooien en zijn doorbraak bij de profs. Dat vertrouwen werd de afgelopen jaren ruimschoots terugbetaald met titels, records en wereldwijde aandacht voor de sport.

'We hebben alles samen opgebouwd'

Die lange samenwerking wordt ook door Target zelf benadrukt. Voorzitter Garry Plummer blikte terug op het moment waarop Littler voor het eerst in beeld kwam. "Ik ontmoette Luke tijdens een jeugdkwalificatie toen hij pas twaalf jaar oud was. Zijn vader vroeg of we hem wilden sponsoren. Dat hadden we nog nooit gedaan bij iemand van die leeftijd, maar ik zag meteen iets bijzonders en ja zeggen was geen moeilijke beslissing."

Ook Littler zelf staat uitgebreid stil bij de verlenging. "Target heeft vanaf dag één in mij geloofd", zegt hij. "Van mijn carrière als speler tot mijn productlijn: we hebben alles samen opgebouwd. Ik ben enorm blij dat we dit voor de lange termijn voortzetten en ben benieuwd waar we samen nog naartoe kunnen groeien."

The Press Association understands the deal, with potential earnings and bonuses, as well as a percentage of sales of products and equipment, is worth £20m over 10 years, and will be the most lucrative the sport has ever seen 🤑🎯 pic.twitter.com/acUN8Kzxvj — Sky Sports (@SkySports) January 9, 2026

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de eerste échte aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door van 2026 is niemand minder dan WK-finalist én Premier League Darts-debutant Gian van Veen te gast. Samen met ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes blikt hij terug op een fantastisch jaar en wat er nog komen gaat. Beluister 'm hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcast.