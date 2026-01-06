Topdarter Luke Littler is hard op weg om heel wat historie te schrijven bij de PDC. Onlangs werd hij op achttienjarige leeftijd al voor de tweede keer wereldkampioen, door in de finale de Nederlander Gian van Veen te verslaan. Het leverde Littler een astronomisch bedrag van 1 miljoen pond. Maar wat gaat hij daarmee doen?

In zijn nog prille carrière bij de PDC gooide Littler zichzelf al naar 3,3 miljoen pond (omgerekend 3,8 miljoen euro) aan prijzengeld. Maar de echte uitschieter was bij het laatste WK, waar voor het eerst 1 miljoen pond te verdienen was. Veel geld, al kijkt ook de Engelse belastingdienst met veel interesse naar dat bedrag.

Vrouwlief zal worden verwend

Direct na de finale vond een deel van het prijzengeld al een bestemming. The Nuke bestelde namelijk voor bijna 200 euro aan pizza's voor zijn familie en vrienden. Het grootste gedeelte kan dus nog worden uitgegeven, al had Littler daar zelf in eerste instantie nog geen idee over. "Mijn vriendin mag wel iets bedenken. Ik zal haar zeker gaan verwennen", zei hij bij talkSPORT.

Luke Littler verslaafd aan voetbalplaatjes

Littler schafte eind 2025 nog een nieuwe Mercedes aan, nadat hij meerdere keren faalde voor zijn theorie-examen. Een nieuw vervoersmiddel hoeft hij dus voorlopig niet. Dus houdt de jonge Engelsman het wat kleiner. "Ik ben momenteel helemaal gek van voetbalplaatjes. Dus misschien moet ik mezelf trakteren op een paar dozen, gewoon een paar."

De fan van Manchester United verzamelt plaatjes van Panini en Topps. "Het is eigenlijk de schuld van Ginge", wijst hij naar YouTuber Angry Ginge, die ook bij de finale aanwezig was. "Hij heeft me aan Whatnot laten beginnen." Littler legt uit hoe die app werkt: "Je biedt mee, ze openen een doos en dan zeggen ze: 'Je krijgt Cristiano Ronaldo, je krijgt een Ronaldo-kaart.' Daar ga ik mezelf op trakteren."

Nieuwe seizoen al om de hoek

Veel tijd om aan zijn prijzengeld, kersverse wereldtitel en Panini-plaatjes te denken heeft Littler niet. Op 15 en 16 januari vindt namelijk de Bahrain Darts Masters plaats. Littler is daar voor uitgenodigd, net als de rest van de spelers van de Premier League Darts. Dat betekent dat ook Michael van Gerwen en vice-wereldkampioen Gian van Veen zullen afreizen naar de eilandstaat in de Perzische Golf.

