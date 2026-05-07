Luke Littler leeft tegenwoordig het leven van een echte superster. De wereldkampioen darts heeft daardoor maar weinig tijd om aan zijn lichaam te besteden. Maar inmiddels is hij druk bezig met zijn gezondheid, al is het dan niet al te handig om jezelf te pas en te onpas op een snack te trakteren...

Wereldkampioen Luke Littler geniet natuurlijk maar al te graag van een lekker broodje döner, daarom heeft Michael van Gerwen hem ook de bijnaam Kebab Boy gegeven. Maar bij een leven in de spotlights, en een leuke nieuwe vriendin, komen ook weer nieuwe problemen. Zo was Littler niet tevreden over zijn gewicht, en besloot hij daar wat aan te doen.

'Niks voor mij'

Op zijn eigen Instagram geeft de jonge Brit een inkijkje van zijn dag in Aberdeen. Samen met vriendin Faith probeert hij eerst nog een nieuw 'gezond drankje', dat zij heel lekker vindt. Maar de latte kan niet op al te veel waardering rekenen van Littler, die liever iets met meer suiker drinkt. "Dit is helemaal niks voor mij."

Bovendien vertelt Littler openhartig over het feit dat hij inmiddels veel aan het letten is op zijn gewicht. "Ik ben de laatste tijd een stuk gezonder bezig", meent de topdarter, die iets fitter oogt. Het is dan echter niet handig om weer terug te vallen in oude gewoontes. "Daarom trakteer ik mijzelf eens lekker, om mijn bloedsuikerspiegel wat op te krikken."

Traktatie

De 19-jarige Littler kiest ervoor om zichzelf te trakteren op een anderhalve liter fles cola, uiteraard mét suiker. Het is te hopen dat hij die zoete versnapering niet in één keer soldaat heeft gemaakt. Wel is het mooi om te horen dat hij, wellicht aangemoedigd door zijn nieuwe vriendin, steeds meer bezig is met zijn gezondheid. Iets fitter en meer uitgerust is hij afgereisd naar Leeds.

Donderdag speelt Littler in de eerste ronde van de Premier League-avond tegen Van Gerwen. En waar er voor de Nederlander veel op het spel staat, geldt dat voor de Brit absoluut niet. Littler staat weer aan kop van de ranglijst en is bovendien al zeker van plaatsing voor de afsluitende play-offs. Dat gegeven is natuurlijk wel een suikerrijke beloning waard.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover