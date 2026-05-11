Kevin Doets maakt razendsnel stappen als topdarter. De Nederlander vierde afgelopen week al een bijzondere periode met zijn 28ste verjaardag én zijn eerste titel bij de PDC ooit. Maar daarmee was hij nog niet klaar. Op de Euro Tour in Graz bereikte hij voor het eerst de finale van een dergelijk toernooi.

Aangemoedigd door zijn immer fanatieke vriendin Bibi Rangel knalde Doets zondagavond naar zijn allereerste Euro Tour-finale. Met 112.31 gemiddeld - zijn op één na hoogste gemiddelde ooit op de Euro Tour - versloeg hij eerst Luke Woodhouse in de kwartfinales, waarna hij in voormalig wereldkampioen Rob Cross een tegenstander van topniveau trof. Die veegde Doets ook met 7-4 van het bord.

Vooral de manier waarop was indrukwekkend. Het gemiddelde van de in Zweden woonachtige Nederlander kwam niet boven de 100 uit, maar in het zicht van de haven toonde hij over stalen zenuwen te beschikken. Met Cross wachtend op 40 gooide hij 124 uit voor de wedstrijd. "Mensen hebben me de afgelopen periode verteld dat ik me meer op mijn eigen spel moet concentreren en dat het niet moet boeien wat mijn tegenstander doet. Dat ben ik de laatste tijd aan het uitvoeren", zei een trotse Doets na afloop.

Doets bereikte een maand geleden nog zijn eerste halve finale ooit op de Euro Tour, waarin hij verloor van Danny Noppert. In een fantastische finale moest een uitstekend gooiende Doets dit keer zijn hoofd buigen voor Josh Rock. De Noord-Ier kreeg de Nederlander pas in de slotfase op z'n knieën: 8-6.

Geen historie

Sinds het WK darts afgelopen december is Doets weer gelukkig in de liefde. Hij brak met zijn Zweedse vriendin en trof het al snel weer met de Braziliaanse Bibi Rangel. Zij reist vaak met hem mee en is getuige van al zijn recente successen. Zo was ze in Hildesheim toen hij zijn eerste titel won en was ze er ook in Graz bij.

Toch blijft echte dartshistorie uit, want de teller van Nederlandse winnaars blijft staan op vier: Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort en Wessel Nijman.

Op de drempel van mijlpaal

Als Doets de finale had gewonnen, had hij zijn doelstelling voor 2026 al gehaald door de top-32 van de wereld te bereiken. Hij blijft echter steken op plek 33, maar pakt wel 15.000 Britse ponden prijzengeld.

"Ik was zo erg aan het zweten. Ik had het gevoel dat hij nooit zou stoppen met geweldig gooien. Ik had mijn kansjes, maar die pakte ik niet en Josh gooide fantastisch." Zijn vriendin baalde heel erg, want zij stond met tranen in haar ogen te klappen voor Doets én winnaar Rock. Ze was ook zichtbaar trots op de Nederlander.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover