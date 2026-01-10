Bij het WK darts 2026 liet Kevin Doets uit Almere mooie dingen zien. In de achtste finale werd zijn opmars gestuit door ex-wereldkampioen Luke Humphries. Na zijn exit in Ally Pally werd Doets liefdevol opgevangen door zijn nieuwe vriendin.

Doets vertrok enkele jaren geleden voor de liefde naar Zweden. Inmddels is zijn relatie met een vrouw uit dat land verbroken en heeft hij een nieuwe vlam gevonden: de Braziliaanse Bibi Rangel.

Klein pandaatje

Op Instagram laat de studente Talen en Internationale Betrekkingen zien wat zij en de topdarter de laatste tijd hebben meegemaakt. Ze schrijft erbij: "Ik ben het gelukkigste meisje ter wereld en ik kan het bewijzen."

Op de foto's is het koppel onder meer in Londen te zien, ook omhelzen ze elkaar op het stoepje voor een huis op een onbekende locatie. Doets, de nummer 38 van de ranglijst PDC Order of Merit, reageert op de post: "Ik hou van je, klein pandaatje."

Eigen land

Doets onthulde dat hij eind 2024 zijn relatie verbrak met zijn Zweedse ex-vriendin Jaqueline Alpevik. Het stel kreeg anderhalf jaar geleden een zoontje genaamd Aiden. Voor Aiden is Doets nog steeds woonachtig in Zweden, het land waar hij in de toekomst wellicht voor uit wil komen.

"Ik kan het niet in eigen land houden", grapte Doets in gesprek met Sportnieuws.nl na zijn gewonnen tweede ronde op het WK darts tegen David Munyua. Rangel komt namelijk uit Brazilië en is woonachtig in Portugal, zo onthult hij. De nieuwe geliefde van Doets is met 22 jaar vijf jaar jonger dan de Nederlandse darter.

WK darts

Darter Kevin Doets kon in de achtste finales van het wereldkampioenschap in Londen niet voor een verrassing kunnen zorgen. De 27-jarige Almeerder startte uitstekend tegen oud-wereldkampioen Luke Humphries, maar was daarna vrij kansloos: 4-1.

Doets, die in Alexandra Palace voor de tweede keer was doorgedrongen tot de laatste zestien darters, haalde in de eerste set een hoog niveau en won overtuigend met 3-1. De als tweede geplaatste Humphries raakte niet van slag en zag dat de Nederlander niet meer met hem mee kon komen. Alle vier daaropvolgende sets gingen met ruim verschil naar Humphries.