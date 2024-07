'Vrije' Joe Cullen waarschuwt Michael van Gerwen: 'Ik heb enkele moeilijke maanden achter de rug'

Joe Cullen kent dit seizoen nog geen ijzersterk jaar op de verschillende majors, maar de Engelsman is op de weg terug. Vlak voor de World Matchplay vertelt hij dat hij steeds 'vrijer in zijn hoofd is' en dat is slecht nieuws voor Michael van Gerwen.

Cullen walste in zijn openingswedstrijd van de World Matchplay in Blackpool met 10-4 over Brendan Dolan heen en dat geeft vertrouwen bij de Engelsman. "Ik ben heel tevreden met mijn prestatie, van in het begin zat ik goed in de wedstrijd en liep het bijzonder vlot. Dit geeft vertrouwen voor de rest van het toernooi. Zeker omdat ik op persoonlijk vlak enkele moeilijke maanden achter de rug heb."

Mentale problemen

Voor Cullen was het een lastige periode op dartsgebied. De Engelsman zat niet met het darten in zijn hoofd en dus kon hij ook niet goed presteren. "Mijn hoofd stond lange tijd niet naar darten, maar gelukkig zijn die problemen stilaan achter de rug en kan ik opnieuw voluit voor het darten gaan."

Goede vorm

Voor Cullen is het toernooi in Blackpool ook een speciale en de ideale locatie om terug in vorm te komen. "Bovendien is de Winter Gardens in Blackpool een fantastische locatie, op het podium is het telkens opnieuw genieten. Er is dan ook geen betere plaats om je vorm terug te vinden dan op een groot tv-toernooi. Ik heb dit jaar nog niet veel gepresteerd, maar weet dat ik het niveau heb om een groot toernooi te winnen. Dat heb ik eerder al getoond door de Masters te winnen. "

Van Gerwen en Littler

In de volgende ronde wacht Cullen een wedstrijd tegen of Michael van Gerwen. De Engelsman is er dan ook van bewust dat het een pittige kluif zal worden om het toernooi te winnen. "Het wordt sowieso een pittige opgave. Maar als ik hetzelfde niveau haal als tijdens mijn openingswedstrijd heb ik zeker een kans. Ik ga sowieso altijd van eigen kracht uit en kijk niet naar wie de tegenstander is."