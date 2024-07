IJzersterke Michael van Gerwen leert Luke Littler een lesje op de World Matchplay

Michael van Gerwen heeft in de eerste ronde van de World Matchplay laten zien dat er nog altijd rekening met hem moet worden gehouden. De drievoudig winnaar had met Luke Littler een dramatische loting, maar hij was hem in een geweldig duel de baas: 10-6.

Er werd reikhalzend uitgekeken naar het titanengevecht tussen Van Gerwen en Littler in de eerste ronde. De jonge Engelsman gooide zelfs wat olie op het vuur via sociale media en de Nederlander, die zich op Ibiza voorbereidde op de World Matchplay, leek daardoor extra gemotiveerd in Blackpool.

Luke Littler kleineert Michael van Gerwen op social media, Phil Taylor waarschuwt hem Michael van Gerwen en Luke Littler zijn aan elkaar gekoppeld in de eerste ronde van de World Matchplay. Voor een openingsronde is dat een ongebruikelijk grote kraker. Dat komt doordat Littler ongeplaatst is in Blackpool.

Geweldig gevecht

Van Gerwen begon scherp aan de partij en noteerde in de eerste twee legs tweemaal een 180'er. Desondanks plaatste Littler in de derde leg de eerste break nadat Van Gerwen een leg eerder drie darts had laten liggen. De Nederlander was echter niet uit het veld geslagen en begon daarna aan een geweldige reeks. Van Gerwen pakte vier legs op rij en sloeg daarmee een aardig gat met Littler.

Voor de 17-jarige Engelsman, die eerder dit jaar de Premier League won, was dat het moment om weer een tandje bij te zetten. Hij kreeg een volle beurt op dubbel 20 om met 5-5 de tweede pauze in te gaan, maar liet die kans onbenut. Van Gerwen sloeg toe en pakte de belangrijke break.

Van Gerwen ongenaakbaar

Dat bleek een cruciaal moment in de wedstrijd te zijn geweest, want Van Gerwen was na de pauze ijzersterk in zijn eigen legs. Hoogtepunt was de 146-finish waarmee hij op 8-5 kwam. Voor Littler was toen wel duidelijk dat het niet zijn wedstrijd was en een opgeluchte Van Gerwen kon even later het feestje vieren.

Laatste Nederlander

Van Gerwen neemt het in de volgende ronde op tegen Joe Cullen. Die wedstrijd staat woensdag op het programma. Als Van Gerwen die partij wint, speelt hij tegen de winnaar van het duel tussen Krzysztof Ratajski en Andrew Gilding. Het lijkt er dus op dat de weg naar de halve finales open ligt.

Michael van Gerwen stuit op 'vrije' Joe Cullen: 'Hoofd stond lange tijd niet naar darten' Joe Cullen kent dit seizoen nog geen ijzersterk jaar op de verschillende majors, maar de Engelsman is op de weg terug. Vlak voor de World Matchplay vertelt hij dat hij steeds 'vrijer in zijn hoofd is' en dat is slecht nieuws voor Michael van Gerwen.

MvG is de enige overgebleven Nederlander in Blackpool na de eerste ronde. Voor zijn landgenoten zit het toernooi er na de eerste wedstrijd al op. Raymond van Barneveld ging zaterdag al onderuit tegen Jonny Clayton en zondag verloren Danny Noppert en Gian van Veen. Vooral de nederlaag van Van Veen was pijnlijk: hij miste zeven matchdarts.