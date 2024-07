Michael van Gerwen wacht opnieuw zware operatie: 'Daar heb ik veel last van, ja'

Michael van Gerwen gaat na de World Matchplay wederom onder het mes. De Nederlandse topdarter ondergaat het vervolg van het rechtzetten van zijn kaak. In gesprek met het AD vertelt hij over zijn hoop dat het hierna voorbij is met zijn fysieke problemen.

Van Gerwen legt kort uit wat voor operatie hij na de World Matchplay zal ondergaan. "Mijn boven- en onderkaak breken en opnieuw zetten. Mijn bovenkaak halen ze 6 millimeter naar voren en mijn onderkaak zetten ze juist 3 millimeter terug. Ik heb een flinke onderbeet, een centenbak, zoals ze dat noemen. Daar heb ik veel last van, ja. Sowieso met eten, maar je tanden slijten ook af en je snurkt er meer door. Van alles."

Fysieke ongemakken

In de laatste anderhalf jaar van zijn carrière heeft Van Gerwen zichtbaar last van zijn fysieke problemen. Eerst was het zijn arm waaraan hij geopereerd moest worden en het laatste jaar zitten zijn gebitsproblemen hem heel erg dwars. Sindsdien kan hij zijn normale niveau steeds minder halen en dat doet ook bij Van Gerwen zelf pijn. "Hierna hoop ik een punt te zetten achter alle fysieke mankementen."

'Spuugzat'

Het is een zware ingreep die Van Gerwen moet ondergaan, maar de darter kijkt er wel naar uit dat hij de problemen aan zijn gebit achter zich gaat laten. "Ja, maar ik kijk er ook naar uit, want ik ben er helemaal klaar mee. Ik kan nog geen plakje ham doorbijten. Dat ben je op een gegeven moment spuugzat. Het is meer een soort ongemak. Maar het is gewoon belangrijk om het juiste voor jezelf te doen."

Ideale moment

Vincent van der Voort, een goede vriend van Van Gerwen, gaf al aan dat deze operatie misschien wel op de juiste timing is. Daar is de topdarter het zelf ook mee eens. "Honderd procent. Even alles resetten. Het zijn best wel bewogen jaren geweest. Dan is het goed om een stapje terug te doen. Ik heb vorig jaar natuurlijk al een operatie gehad, het jaar daarvoor de operatie aan mijn hand én ik heb twee kinderen. Dat verandert ook veel in je leven. En we kunnen het onder stoelen of banken schuiven, maar sportief gezien gaat het natuurlijk ook niet zoals ik wil."