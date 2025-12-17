Wie op het speelschema van het WK darts kijkt, ziet dat er woensdag 17 december geen middagsessie gepland staat. Na dagenlang gewend te zijn aan acht partijen per dag, moet iedere dartsfan het doen met de helft. Dit betekent: geen voorprogramma voor Raymond van Barneveld, die woensdagavond in actie komt. De reden is simpel.

Al jaren zit er in de eerste ronde één dag tussen die anders is dan de rest. Vaak is het de eerste dinsdag of woensdag van het WK darts en dat is ook bij het grootste WK ooit niet anders. De dartsbond kan vanwege het aantal deelnemers en de indeling van de rest van het programma niet anders dan één middagsessie overslaan. Laat dat precies woensdag zijn, de dag dat de Nederlandse dartslegende Raymond van Barneveld in actie moet komen.

Ally Pally blijft overdag leeg

'Barney' speelt de tweede partij van de avond tegen Stefan Bellmont en verschijnt rond de klok van 21.10 uur pas aan de oche. Matt Campbell en Adam Sevada openen een uur eerder Ally Pally terwijl het buiten al donker is. Overdag blijft de iconische speelzaal leeg: geen fans, geen topnamen en geen gekke incidenten zoals met Cameron Menzies maandagmiddag. Omdat de PDC met vier wedstrijden per sessie werkt en er 64 wedstrijden te spelen zijn in de eerste ronde, kan het niet anders dan met één middagsessie minder.

Liever een avond dan een middag

Omdat de regerend wereldkampioen op de eerste dag in actie moet komen en die altijd in de avond speelt, blijft er een eenzame sessie over. Die plant de PDC ook liever in de avond, dan in de middag. Een avond zonder WK darts, met wel een middagsessie, zou helemaal raar zijn. Omdat Luke Littler op 11 december het WK opende, is woensdag 17 december aangewezen als de dag dat het stil blijft in Londen tot het weer donker is.

Programma WK darts 17 december

Let op: dus geen middagsessie!



Vanaf 20.10 uur



- Matt Campbell - Adam Sevada

- Raymond van Barneveld - Stefan Bellmont

- James Wade - Ryusei Azemoto

- Martin Schindler - Stephen Burton

