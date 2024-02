Wederom een darter geschorst vanwege matchfixing: speler krijgt ook een fikse boete

Een bijzondere rel in de dartswereld. Darren Webster verloor donderdagavond met 4-3 van Ron Meulenkamp in de Modus Super Series. De Engelsman, die 3-0 voorstond, was niet te spreken over bepaalde acties van Meulenkamp. De Nederlander zou scheten hebben gelaten. Een dag later won Meulenkamp weer van Webster en vooraf haalde hij nog even flink uit naar de Engelsman.