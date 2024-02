Iconische 'Big John' Henderson wint WK darts voor senioren

Darter John Henderson is de winnaar van het WK darts voor senioren. De 50-jarige Schot, een echte jongeling in het deelnemersveld van vijftigplussers, won in finale afgetekend van de Noord-Ier Colin McGarry: 5-0 in sets.

Henderson stond negen keer op het WK darts van de PDC, maar heeft inmiddels geen tourkaart meer. Hierdoor kan Big John voor het eerst meedingen voor de wereldtitel bij de senioren. Dat lukte met gemak. In de finale won de Schot met 5-0 van McGarry, die in de halve eindstrijd afrekende met Lisa Ashton. Robert Thornton was de titelhouder in het iconische Circus Tavern.

🏆 The Big Hendo Weekendo 🏆



John Henderson is the new @jenningsbetinfo World Seniors Darts Champion 👑



The trophy will be heading to Scotland once again 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/Fmfeu5bODV — World Seniors Darts (@SeniorsDarts) February 18, 2024

Phil Taylor

Het senioren-WK had een sterk deelnemersveld. Voormalig Premier League-kampioen Glen Durrant en 16-voudig wereldkampioen Phil Taylor gooiden hun pijltjes in Circus Tavern. Heel goed ging dat niet voor de iconen van de sport: ze gingen roemloos ten onder in de eerste ronde.

Premier League

Jarenlang dartte Henderson bij de PDC, waar hij een publiekslieveling werd. Naast zijn bijzonder werpstijl - waar voor iedere gegooide pijl nog even heen en weer bewogen wordt - is Henderson vooral bekend van zijn walk-on tijdens de Premier League. Toen het format van de Premier League nog kansen bood voor 'uitdagers' mocht Henderson een rondje meespelen in Aberdeen, in zijn thuisland. Hij kwam op met doedelzakmuziek.