Luke Littler staat in de halve finale van de World Matchplay. De 18-jarige dartssensatie versloeg Andrew Gilding in de kwartfinale en kreeg de nodige steun van zijn nieuwe vriendin Faith. Het liefdeskoppel werd zoenend gespot.

De regerend wereldkampioen staat voor het eerst in zijn carrière in de halve finale van de World Matchplay, een toernooi dat nog mist in zijn prijzenkast. Zaterdagavond is de Noord-Ier Josh Rock zijn tegenstander, die op fenomenale wijze Gerwyn Price uit het toernooi gooide.

Dikke zoen

In de kwartfinale won Littler met 16-14. Op papier een spannende uitslag, maar de Engelsman gaf zijn vroege voorsprong niet meer uit handen. Hij gooide een gemiddelde van boven de 100 en behoort tot de topfavorieten voor de titel.

Terwijl Pitbulls Greenlight uit de muziekboxen knalden, liep Littler tijdens zijn walk-on naar zijn nieuwe vriendin Faith Millar. Hij gaf haar een dikke zoen op de mond en liet zijn 19-jarige vriendin definitief aan de wereld zien.

Definitieve bevestiging?

De darter en zijn nieuwe vriendin werden in maart van dit jaar voor het eerst samen gespot. Het koppel stond op meerdere foto's omhelst en Littler deelde Faith meermaals in zijn Instagram Stories. Maar de relatie écht bevestigen deed het liefdeskoppel nog niet. Tot nu, zo lijkt.

De schoonheidsspecialiste woont in de buurt van de woonplaats van Littler en mocht vorige maand zelfs mee op familievakantie naar Spanje. Ze zouden sinds februari een vriendschap hebben.

Vorige vriendin

Faith is de tweede vriendin van Littler die in beeld komt. Toen de dartssensatie in 2023 de finale van het WK darts haalde tijdens zijn debuut, was Eloise Milburn zijn steun en toeverlaat. Die relatie ging vorig jaar juli na 10 maanden uit. Dat was een opmerkelijke relatie, want Littler was slechts 17 jaar oud terwijl zijn vriendin al ruim meerderjarig was.

Mocht Littler de halve finale van Rock winnen, staat hij in de finale tegen James Wade of Jonny Clayton. Dat betekent dat er sowieso een nieuwe naam wordt gegrafeerd op de Phil Taylor Trophy.