Darter Josh Rock is bezig aan een ijzersterke periode. De jonge Noord-Ier won met landgenoot Daryl Gurney de World Cup of Darts en individueel gaat het ook voortvarend. Door knappe zeges op onder anderen Michael van Gerwen en Gerwyn Price staat hij in de halve finale van de World Matchplay. En dat met zijn oude walk-on song.

Rock wilde eigenlijk voor de World Cup of Darts halverwege juni in Frankfurt al switchen. Maar hij kreeg nul op het rekest van de PDC. Gevraagd naar de situatie in Blackpool op de World Matchplay zei hij tegen Darts News: "Ik ben niet van gedachten veranderd, het mocht gewoon niet, maar ik ga er niet over doorpraten."

Daardoor komt Rock nog altijd op onder de klanken van Welcome to the Party van DJ Krissy. Darters mogen normaal gesproken hun nummer als veranderen, maar de PDC mag er als laatste zijn zegje over doen. Zo wilde tweevoudig wereldkampioen Peter Wright Don't Stop The Party van Pitbull na een desastreus 2024 inruilen.

'Een dikke kerel die over het podium springt'

"Ik zag mezelf daar net staan, een dikke kerel die over het podium sprong", zei hij tegen The Sun. "Ik moet wat afvallen." Wright kreeg dezelfde reactie als Rock later: "Ik wilde mijn walk-on veranderen, maar dat mocht niet."

Sensatie op World Matchplay

Rock overtuigt deze week in Blackpool, waar hij in de eerste ronde voormalig Europees kampioen Ross Smith aan de kant schoof. Bij de eerste sessie stond hij al met 5-0 voor, het werd uiteindelijk 10-5. In zijn tweede partij kwam hij met 4-1 achter tegen de Nederlander Michael van Gerwen. Die begon opeens dubbels te missen en daar profiteerde Rock optimaal van. Via een verlenging trok hij aan het langste eind.

In de kwartfinale rekende hij in een net zo zinderende partij af met Gerwyn Price. Rock gooide 104,02 gemiddeld en bereikte voor het eerst de laatste vier op de World Matchplay. In de halve finales staat hij zaterdagavond tegenover wereldkampioen Luke Littler, die ook aan zijn beste prestatie in Blackpool bezig is. Rock zal dus met zijn opkomst worden gesteund door Welcome to the Party van DJ Krissy.

World Matchplay Draait Door

Sportnieuws.nl is er tijdens (een groot deel van) de World Matchplay in Blackpool live bij. Ex-profdarter Vincent van der Voort en verslaggever Damian Vlottes, bekend van de podcast Darts Draait Door, maken interviews met zoveel mogelijk darters en verzorgen iedere dag een nieuwe aflevering van de podcast. Beluister de podcast via bijvoorbeeld YouTube, Spotify of Apple Podcasts.