Luke Littler kwam op als een komeet in de dartswereld. Waar hij in zijn eerste jaar bij de profs haast niets fout kon doen bij de media en/of fans, is dat in zijn tweede seizoen wel anders. De nog altijd pas achttienjarige ontvangt regelmatig kritiek en daarin lijkt hij nog wat gestuurd te moeten worden.

Zo wordt Littler bijvoorbeeld steevast uitgefloten als hij op Duitse bodem dart. Dat kon The Nuke maar moeilijk verkroppen en dus besloot hij na een Euro Tour niet meer in Duitsland te darten. "Ik had eigenlijk niet naar München moeten gaan, maar ik moest hoe dan ook gaan. Het volgende toernooi voor mij in Duitsland is in Dortmund, en ben blij om dat te zeggen", snauwde Littler destijds, doelend op het EK in oktober.

Die uitspraak van Littler bleek wat voorbarig, want onlangs vond de World Cup of Darts plaats in Duitsland. En juist daar maakte hij zijn rentree, als koppelmaat van nummer één van de wereld Luke Humphries. Potten breken deed het gedroomde duo niet, ze werden in hun eerste ronde nota bene uitgeschakeld door het gastland. Tegen Martin Schindler en Ricardo Pietreczko was Littler eveneens de pineut.

Kritiek van legende

Na de beschamende nederlaag opende voormalig wereldkampioen Dennis Priestley het vuur. Volgens hem hebben Littler en Humphries het land in de steek gelaten. "Van wat we hebben gehoord, zaten ze niet samen trainden ze ook niet samen", steekt Priestley van wal bij OLBG. "Toen ik koppelde met Phil Taylor, trainden en zaten we samen. We speelde over de wereld en ik kan me maar één keer herinneren dat we werden verslagen."

In aanloop naar het toernooi werden Littler en Humphries door hun prestaties geëerd met een koninklijke onderscheiding: ook wel een MBE (Most Excellent Order of the British Empire genoemd. "Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat Luke Littler of Luke Humphries genoeg hebben gedaan om hun MBE's te verdienen", stelt Priestley. "Het voelt nog erg vroeg, ze hebben allebei één wereldkampioenschap gewonnen en staan nog in de kinderschoenen."

Littler reageert gepikeerd

Die uitspraken kwamen ook Littler ter oren. Hij reageerde zoals iemand van zijn leeftijd via Instagram. "Verdien geen MBE, maar heb in 12 maanden meer gedaan dan hij ooit deed... Dat zou ik in ieder geval zeggen", zette The Nuke bij een screenshot in zijn verhaal van uitspraken van Priestley.

Littler having beef with Dennis Priestley was not on my 2025 darts prediction list pic.twitter.com/Uekhuyy9v0 — DartsAnonymous (@anonymous_darts) June 19, 2025

Littler heeft de afgelopen 15 maanden het WK, de Premier League, de Grand Slam of Darts, de World Series Finals en de UK Open gewonnen. Priestley werd alleen in 1994 wereldkampioen, verder won hij geen majors. The Menace kon niet opboksen tegen de heersende Phil Taylor destijds.