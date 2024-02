Wesley Plaisier geeft analyse over 'scheet-gate': 'Als Ron er één laat, dan sta je niet meer op'

Wesley Plaisier heeft een nieuw perspectief gebracht in het incident met de 'scheet-gate' rondom collega-darter Ron Meulenkamp. Meulenkamp werd op het podium van de Modus Super Series door Darren Webster beticht van het laten van scheten.

Plaisier, net als Meulenkamp aanwezig op de komende UK Open, gelooft daar weinig van. "Als Ron er één laat, dan sta je niet meer op", vertelt hij in een interview met Double Top. "Die kan een leuk bommetje laten. Maar niet tijdens de wedstrijd, dat heb ik nog nooit meegemaakt."

"Ik heb Ron nog gesproken en ik begreep dat er de hele dag al een rare lucht rondhing", vertelt hij verder. In een interview met Sportnieuws bevestigde Meulenkamp dit verhaal. Of Plaisier zich weleens iets heeft laten ontglippen? "Niet op een podium. Maar ja, ik heb het weleens in de kroeg per ongeluk gedaan."