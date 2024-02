Loting UK Open: Michael van Gerwen pas in vierde ronde in actie, Christian Kist tegen Nederlander

De loting van de UK Open is bekend. De FA Cup van het darten zal gespeeld worden van 1 tot en meet 3 maart. Er zullen maar liefst achtentwintig Nederlands in actie komen op het major-toernooi in Minehead.

Het toernooi zorgt altijd voor verrassingen. Vorig jaar won Andrew Gilding opeens het tv-toernooi. De Tsjechische darter Adam Gawlas stond toen ook verrassend in de halve finale. De UK Open is met 158 deelnemers (twee hebben afgezegd) het grootste toernooi qua deelnemers op de PDC-kalender. Adrian Lewis en Adam Hunt doen niet mee.

In de eerste ronde spelen vooral nieuwe tourkaarthouders, amateurspelers die door een qualifier zijn gekomen en darters van de Development en Challenge Tour. Christian Kist, Wesley Plaisier, Ron Meulenkamp, Bradley Roes, Wessel Nijman, Chris Landman, Patrick Geeraets, Jitse van der Wal, Jelle Klaasen en Martijn Dragt zijn de Nederlanders die in de eerste ronde beginnen.

Dit maakt de UK Open bijzonder

Wat de UK Open zo bijzonder maakt? Naast het grote deelnemersveld is dat de open loting. In de vierde ronde - als de darters van de top 32 van de wereld instromen - wordt er opnieuw geloot. Na die ronde wordt er iedere keer opnieuw geloot. Met een beetje geluk tref je dus mindere tegenstanders.

Eerste ronde: Jelle Klaasen is terug

Christian Kist - Patrick Geeraets

Matthew Dennant - Jeffrey de Graaf

Conan Whitehead - Leonard Gates

Dom Taylor - Brandon Western

Lukas Wenig - Tom Lonsdale

Leighton Bennett - Scott Mitchell

Danny Lauby - Nathan Rafferty

Kevin Burness - John Henderson

Owen Bates - Andy Boulton

Connor Scutt - Wesley Plaisier

Jules van Dongen - Thibault Tricole

Jack Male - Martijn Dragt

Ashley Coleman - Tim Wolters

Brett Claydon - Thomas Lovely

Bradley Roes - Benjamin Reus

Haupai Puha - Jelle Klaasen

Jitse van der Wal - Johnny Haines

Sebastian Bialecki - Jenson Walker

Bradley Brooks - Cam Crabtree

Paul Krohne - Michael Taylor

Christopher Toonders - Chris Landman

George Killington - Radek Szaganski

Rusty-Jake Rodriguez - Ron Meulenkamp

Harry Gregory - Rhys Griffin

Joe Croft - William Borland

Jason Hogg - Darren Beveridge

Harry Lane - Dominik Gruellich

Darryl Pilgrim - Joshua Richardson

Michele Turetta - Robert Grundy

David Sumner - Wessel Nijman

Tweede ronde: Nederlandse affiches

Niels Zonneveld - Sumner/Nijman

Arron Monk - Dylan Slevin

Ronny Huybrechts - Lane Gruellich

Toonders/Landman - Lee Evans

James Hurrell - Croft/Borland

Geert Nentjes - Pascal Rupprecht

Pilgrim/Richardson - Keegan Brown

Berry van Peer - Maik Kuivenhoven

Hogg/Beveridge - Bennett/Mitchell

Jurjen van der Velde - Jeffrey de Zwaan

Gregory/Griffin - Whitehead/Gates

Karel Sedlacek - Robert Owen

Killington/Szaganski - Robbie Knops

Scutt/Plaisier - Puha/Klaasen

Jacques Labre - Steve Lennon

Bates/Boulton - Graham Usher

Turetta/Grundy - Jarred Cole

Krohne/M Taylor - Graham Hall

Jeffrey Sparidaans - Christian Perez

Bialecki/Walker - Coleman/Wolters

Daniel Klose - Adam Warner

Dennant/De Graaf - Danny van Trijp

Brooks/Crabtree - Van Dongen/Tricole

D Taylor/Western - Burness/Henderson

Adam Smith-Neale - Kist/Geeraets

Male/Dragt - Lauby/Rafferty

Wenig/Lonsdale - Roes/Reus

Callum Goffin - Nick Kenny

Andy Baetens - Claydon/Lovely

Owen Roelofs - Stephen Burton

Van der Wal/Haines - Mario Vandenbogaerde

Josh Payne - Rusty-Jake Rodriguez/Meulenkamp

Derde ronde: tegenstander Van der Voort

Mike De Decker v Zonneveld/Sumner/Nijman

Goffin/Kenny v Matt Campbell

Wenig/Lonsdale/Roes/Reus v Callan Rydz

Van Peer/Kuivenhoven v Simon Whitlock

Steve Beaton v Payne/Rusty-Jake Rodriguez/Meulenkamp

Martin Lukeman v Jermaine Wattimena

Gian van Veen v D Taylor/Western/Burness/Henderson

Alan Soutar v Baetens/Claydon/Lovely

Mervyn King v Killington/Szaganski/Knops

William O'Connor v Mensur Suljovic

Bates/Boulton/Usher v R Huybrechts/Lane/Gruellich

Sedlacek/Owen v Kevin Doets

Brooks/Crabtree/Van Dongen/Tricole v Cameron Menzies

Pilgrim/Richardson/Brown v Jamie Hughes

Keane Barry v Hurrell/Croft/Borland

Bialecki/Walker/Coleman/Wolters v Ryan Joyce

Ryan Meilke v Nentjes/Rupprecht

Dennant/De Graaf/Van Trijp v Hogg/Beveridge/Bennett/Mitchell

Jim Williams v Gregory/Griffin/Whitehead/Gates

Adam Gawlas v Turetta/Grundy/Cole

Roelofs/Burton v Richard Veenstra

Ricky Evans v Toonders/Landman/L Evans

Male/Dragt/Lauby/Rafferty v Labre/Lennon

Ricardo Pietreczko v Krohne/Mi Taylor/Hall

Boris Krcmar v Ritchie Edhouse

Scutt/Plaisier/Puha/Klaasen v Klose/Warner

Luke Woodhouse v Monk/Slevin

Van der Velde/De Zwaan v Smith-Neale/Kist/Geeraets

Van der Wal/Haines/Vandenbogaerde v Florian Hempel

Mickey Mansell v Ian White

Vincent van der Voort v Sparidaans/Perez

Rowby-John Rodriguez v Madars Razma

Vierde ronde: toppers stromen in

Luke Humphries

Michael van Gerwen

Michael Smith

Nathan Aspinall

Gerwyn Price

Rob Cross

Danny Noppert

Peter Wright

Jonny Clayton

Dave Chisnall

Damon Heta

Dirk van Duijvenbode

Joe Cullen

Dimitri van den Bergh

Chris Dobey

Ross Smith

Stephen Bunting

Ryan Searle

Andrew Gilding

James Wade

Josh Rock

Gabriel Clemens

Martin Schindler

Krzysztof Ratajski

Gary Anderson

José de Sousa

Brendan Dolan

Daryl Gurney

Raymond van Barneveld

Luke Littler

Scott Williams

Kim Huybrechts