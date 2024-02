Darter Ron Meulenkamp had last van 'scheet-gate': 'Hij is al op zijn vingers getikt'

Het waren een aantal drukke dagen voor Ron Meulenkamp. De 35-jarige darter deed mee aan de Modus Super Series en werd door tegenstander Darren Webster beticht van meerdere valse praktijken. In gesprek met Sportnieuws.nl spreekt hij zich uit over 'scheet-gate', een rel die veel bij hem losmaakte.

Meulenkamp en Webster gooien allebei mee in de Modus Super Series, een toernooi voor spelers zonder tourkaart bij de PDC. De darters zitten wat dat betreft in hetzelfde schuitje. "Darren Webster komt, net als ik, van de Pro Tour af. Hij heeft 23 jaar op het allerhoogste niveau gegooid en zakt nu een beetje weg. Ik heb dat ook meegemaakt, al heb ik maar acht jaar een tourkaart gehad. De man heeft ontiegelijk veel ervaring."

Juist die ervaring doet de Engelsman nu de das om denkt Meulenkamp. "Waarschijnlijk voelt het nu alsof alles uit zijn handen glipt. Zijn carrière en dromen vallen nu in duigen. Daar kan hij niet zo goed mee omgaan, want het is wel een driftkikker natuurlijk."

Verzinsels

Tijdens de wedstrijd zou er namelijk een onaangename geur rond het podium hebben gehangen. Webster sprak zich daarover uit op sociale media na het duel en gaf daarbij de schuld aan Meulenkamp.

De Nederlander komt echter met een andere uitleg. "Als hij aanvoelt dat het niet lekker loopt of dat hij de finaledag niet meer kan halen, dan gaat hij andere dingen verzinnen. Het was zo dat er een geurtje hing toen we het podium opkwamen. Ik dacht het is goed en het maakt niet zoveel uit. Hij maakte er opeens een probleem van door met de scheidsrechter erover te praten. Op het podium moesten we ook nog best lang wachten omdat de analisten nog aan het woord waren."

"We waren dus nog aan het ingooien en toen hij met de scheids in gesprek was bleef ik in mijn concentratie. Toen begon de hele poppenkast en daar reageerde ik niet op. Hij probeerde mij gewoon uit mijn focus te halen. Iedereen begrijpt dat zo'n luchtje snel weg is en dat was in mijn beleving ook zo. We hebben nog staan ingooien en daarna ongeveer een kwartier tegen elkaar gegooid want het werd 4-3."

Triest figuur

Vanaf dat punt liet de Engelsman zich echt kennen zo stelt Meulenkamp. Op sociale media noemde Webster hem een slechte darter die alleen had gewonnen door de trucjes die hij uithaalde. "Toen had hij dus verloren en kwam de echte Darren Webster naar boven met zijn clownsgedrag en excuses zoeken. Ik heb het allemaal weggelachen. Hij is gewoon een triest figuur en heeft zich echt laten kennen. Dat vind ik best zielig voor hem, maar dat heeft hij aan zichzelf te danken. Dan moet je op de blaren zitten."

Een dag later kwamen de twee elkaar weer tegen. Een overwinning van Meulenkamp zou betekenen dat hij de groepsfase zou overleven, al ging dat niet zonder slag of stoot. "Ik heb er echt last van gehad, want het ging los op de sociale media. Ik heb er geen showtje van gemaakt zoals hij, maar ik heb wel nog even een belletje gedaan naar de organisatie. Toen is hij al op zijn vingers getikt."

Ook in de tweede partij trok Meulenkamp aan het langste eind. "Mijn gedachte was gewoon: ik moet sportief revanche nemen en hem van het bord af gooien. Dat is gelukkig wat ik gedaan heb. Het heeft me wel geraakt, want ik was die avond wel minder dan de dag ervoor vond ik. Ik werd vals beschuldigd van die zaken. Het was gewoon pure zwakte van hem", besluit de Nederlandse darter.