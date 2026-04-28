Vincent van der Voort komt superlatieven tekort om de prestatie van Beau Greaves te omschrijven. De Engelse dartster won op 27 april haar eerste titel bij de PDC ooit en werd daarmee de eerste vrouw ooit die dat voor elkaar kreeg. De Nederlandse ex-prof steekt in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door de loftrompet over Greaves.

"Echt een heel mooi verhaal, bizar knap", begint Van der Voort over de eindzege van Players Championship 11 in Milton Keynes voor de 22-jarige Greaves maandag. "En ga maar eens kijken over de hele dag: ze heeft niet gezwijnd en is er niet tussendoor gefietst. Het was allemaal met heel goed spel en ze wint van Rob Cross en Gary Anderson die allebei ook heel goed stonden te gooien. En dan in de finale tegen Michael Smith het laten zien... Grote klasse."

'Heel knap van haar'

Omdat ze de eerste vrouw is die een titel pakt in het mannenbolwerk dat het darts al jaren is, schrijft ze historie. Ze is niet de eerste vrouw met een tourkaart bij de PDC, maar wel de eerste die die status verzilvert met een titel. "Heel knap van haar en ze knalt iedereen eraf." Ze is door de 15.000 Britse ponden aan prijzengeld nu de nieuwe nummer vijf van de vloertoernooiranking en staat virtueel op vrijwel zekere plekken voor het WK darts en de Players Championship Finals.

"Als je kijkt naar haar worp, haar niveau en alles eromheen, dan is het eigenlijk helemaal niet zo gek dat ze wint. We hebben het alleen nog nooit meegemaakt dat een vrouw dit presteert en dus is het flink bespreekbaar. Haar worp is zo goed, als ze de darteritus (bekende dartsziekte waar ze weleens mee worstelt, red.) onder controle krijgt, dan kan ze het zo een hele dag volhouden. En deze keer heeft ze dat bewezen. Echt heel knap."

Wat nu?

De vraag rijst op waar haar plafond ligt. Wat kan Greaves nog meer presteren bij de PDC? "We hebben haar nog niet op de Euro Tour gezien. Ze begint steeds beter te spelen en zo'n titel is goed voor haar zelfvertrouwen. In potentie kan ze de top-32 van de wereld halen, daar ben ik van overtuigd. Maar gebeurt het ook? Dat moeten we de rest van dit jaar zien, hoe dit doorzet. Ze speelt te goed om geen Euro Tour te halen, dus dat is het volgende dat ze zou moeten kunnen halen."

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In een rustige dartsweek is er toch nog genoeg gebeurd voor ex-prof Vincent van der Voort om terug te blikken met presentator Damian Vlottes in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Onder meer de eerste PDC-titel van Beau Greaves komt uitgebreid voorbij. Ook worden de kansen van Michael van Gerwen en Gian van Veen in het restant van de Premier League Darts besproken.