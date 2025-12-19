Leonard Gates staat bekend als een van de meest geliefde darters op het WK en die status maakte hij ook vrijdag weer waar. De Amerikaan kreeg het publiek in het Alexandra Palace op de banken met een heerlijke walk-on voor zijn partij tegen Micky Mansell. Daarin toonde hij ook hoe eigenaardig hij is, maar pakte hij wel de zege.

Gates doet al jaren mee aan het WK darts namens de Verenigde Staten en staat daar altijd garant voor mooie momenten. Hij komt op met het nummer Too Hot ta Trot van de Commodores en het publiek gaat altijd al erg goed op die plaat. De energie van Gates zorgt echter voor prachtige beelden, want de Amerikaan stopt niet met dansen voor hij daadwerkelijk op het podium staat. Met heerlijke moves danste hij door het publiek heen en kwam hij bij het podium aan. Daar besloot hij een opvallende besloot op te zetten.

Plots kwam er een skibril tevoorschijn en ging Gates nog even door met dansen op het podium. De Amerikaan had de zaal daardoor gelijk mee en zijn tegenstander Mansell dus tegen. Dat was gelijk te zien in de eerste set, want Gates leek te vliegen door de steun van het publiek. Hij pakte direct de eerste set en besloot daarna nog een vreugdedansje te doen voor het publiek. Gates is overigens niet altijd darter geweest, want vroeger was de Amerikaan een begenadigd honkballer.

Leonard Gates, take a bow! 😂👏



Another INCREDIBLE walk-on at Alexandra Palace! 😍 pic.twitter.com/9QEKzjTlYk — PDC Darts (@OfficialPDC) December 19, 2025

'Wat een baas'

In de studio van Viaplay werd na de set nog even nagesproken over de opkomst van Gates. "Wat een baas. Wat een showman. Die opkomst is alleen al geweldig om te zien", zei presentator Koert Westerman over de opkomst van de Amerikaan. Ook darter Jerry Hendriks was onder de indruk van de swingende opkomst van Souljer. "Hij heeft echt de showfactor."

Opvallende pijlenwissel

Na set één voelden de pijlen voor Gates ondanks een gemiddelde van bijna 100 toch niet goed aan en dus besloot hij van materiaal te wisselen. Een hoogst ongebruikelijke keuze en ook een die niet goed uitpakte voor de Amerikaan. Gates gooide met zijn nieuwe set pijlen maar liefst 24 punten gemiddeld minder dan in set één. Hij verloor set twee daardoor en trok zijn conclusies. In set drie speelde Gates namelijk weer met de pijlen die hij in ronde één gebruikte.

"Heel fascinerend", noemde Hendriks de actie van Gates. "Normaal gebeurt het wel eens als je er niet lekker in zit. Dan stap je over naar andere pijlen. Peter Wright hebben we wel eens gezien, Raymond (van Barneveld, red.). "Het is te bizar voor woorden. Je komt met 1-0 voor, gooit bijna 100 gemiddeld, hebt een break geplaatst en mag de volgende set zelf beginnen. Ik kan er met mijn hoofd niet bij."

Overwinning

Tijdens de partij wisselde Gates nog een aantal keer van pijlen, maar het wierp wel zijn vruchten af. De wedstrijd tussen Mansell en Gates ging naar een beslissende set, omdat de Amerikaan de Noord-Ier twee keer in leven liet. In set vijf deed Gates dat echter niet. De Souljer wisselde nog maar eens van pijlen, pakte drie legs op rij en won met 3-2 van Mansell, waardoor hij in de tweede ronde staat. Gates neemt het op tegen de winnaar van Nathan Aspinall tegen Laurence Illagan.