De eerste ronde van het WK darts loopt op zijn einde. Nog één Nederlander moest zich bij de laatste 64 voegen: Kevin Doets. Hij trapte de middagsessie winnend af tegen Matthew Dennant. Verder kwam ook outsider Josh Rock in actie. Lees hieronder alles terug.

Voor vrijdag hadden acht Nederlanders zich geplaatst voor de tweede ronde, onder wie Michael van Gerwen, Danny Noppert en Gian van Veen. Voor onder anderen Raymond van Barneveld en Richard Veenstra viel het doek al na één partij in het Alexandra Palace.

Programma WK darts

Middagsessie, vanaf 13.30 uur:

Kevin Doets - Matthew Dennant 3-1

Ryan Meikle - Jesus Salaté 3-0

Mickey Mansell - Leonard Gates 2-3

Josh Rock - Gemma Hayter 3-1

Kevin Doets opnieuw succesvol in Ally Pally

De in Zweden woonachtige Kevin Doets heeft een prima verstandhouding met het Alexandra Palace. Voor vrijdag won hij 4 van zijn 6 partijen. Bij zijn debuutjaar op het WK van 2024 maakte hij het toenmalig regerend wereldkampioen Michael Smith erg lastig. Bully Boy won kantje boord met 3-2 in sets. Een jaar later stond de confrontatie opnieuw op de rol, dit keer verliet Doets winnend het podium.

In de derde ronde versloeg hij ook de Pool Krzysztof Ratajski, die op dat moment als 31e geplaatst was. Bij de laatste 16 verloor Hawkeye uiteindelijk nipt van Chris Dobey. De Engelsman maakte het nog spannend door veel dubbels te missen, maar Doets kon een 3-2 voorsprong in sets niet vasthouden. Dit jaar begon Doets zijn avontuur in Ally Pally tegen debutant Matthew Dennant. De Nederlander won na een wisselvallige partij met 3-1:

Argentijnse debutant kan niet stunten

In de partij erna verscheen nog een nieuwkomer aan de oche: Jesus Salaté. Daarmee heeft hij al geschiedenis geschreven. Salaté is de eerste Argentijn die deelneemt aan het PDC WK. Toch kon hij niet opnieuw geschiedenis schrijven. De veel ervarenere Ryan Meikle kende geen problemen met Salaté.

Amerikaan steelt de show

Een wedstrijd tussen twee tegenpolen: de stugge Noord-Ier Mickey Mansell tegen de vrolijke Amerikaan Leonard Gates. Het was vooral genieten van de opkomst van Soulger. De voormalig honkballer pakte het publiek in met zijn opkomstnummer Too Hot ta Trot van de Commoderes. Maar Gates zorgde voor een nóg opmerkelijker moment, door bij een voorsprong van pijlen te wisselen. Uiteindelijk deerde het niet, want in een winnende set won hij:

Josh Rock - Gemma Hayter

Het beste was voor het laatst bewaard door de PDC. De nummer 10 van de wereld Josh Rock maakte zijn opwachting. Rocky deed het in 2025 goed met een plek in de halve finales op de UK Open, World Matchplay en World Series Finals. De 24-jarige Noord-Ier moet nog het laatste stapje zetten naar majorwinst. Zijn reis in Ally Pally begon tegen de Engelse Gemma Hayter, die voor het eerst meedeed. Er werd geen lastige wedstrijd verwacht, maar Hayter zette knap een set op het bord. Genoeg voor de zege was het niet.

