WK darts krijgt nóg een grote verandering en treft vooral de topdarters

De PDC heeft een belangrijke verandering aangekondigd voor het aankomende WK darts. Matt Porter, CEO van de organisatie, heeft laten weten dat volgend jaar alle darters in de eerste ronde van het toernooi zullen starten.

De verandering is vooral cruciaal voor de eerste 32 spelers van de Order of Merit. Normaal gesproken starten deze darters allemaal in de tweede ronde van het toernooi als beloning dat ze zo hoog op de ranglijst staan. Vanaf volgend seizoen is dat niet meer het geval. Alle darters gaan in de eerste ronde van start en hebben daardoor allemaal dezelfde kans om ver in het toernooi te komen.

'Voor iedereen gelijk'

Porter is blij met de verandering die zorgt voor meer gelijkheid tijdens het WK. "Het wordt voor iedereen gelijk. Alle spelers zullen al in de eerste ronde in actie moeten komen, ook de 32 reekshoofden. Het WK darts moet ook iets speciaal zijn. Het heeft meer uitstraling dan de andere toernooien en om wereldkampioen te worden moet je dus ook meer en vooral langere wedstrijden winnen dan op andere toernooien."

Darters moeten nu dus zeven wedstrijden winnen om het WK te kunnen halen. Volgens Porter gaat ook het prijzengeld omhoog en mogen de spelers daarom ook wel harder werken voor het geld. "Daarover moeten ze niet klagen. Het prijzengeld gaat ook significant de hoogte in. Voor de winnaar ligt er zelfs het dubbele klaar dan tegenover de afgelopen editie van het WK darts. Daar mogen ze dus wel wat extra arbeid voor verrichten."

WK darts

Volgend jaar gaat Luke Littler zijn WK-titel verdedigen. Luke Humphries en Michael van Gerwen lijken nog altijd zijn grootste uitdagers. Er gingen geluiden rond dat het WK in de komende jaren misschien in Saoedi-Arabië gehouden zou worden. Dat lijkt voor de komende jaren nog niet aan de orde te zijn.