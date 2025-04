Vroegere WK-tegenstander Raymond van Barneveld krijgt torenhoge schorsing van elf (!) jaar

Er is weer eens een ex-profdarter keihard gestraft voor het meewerken aan matchfixing. De Darts Regulation Authority (DRA) meldt woensdag dat niemand minder dan Andy Jenkins een torenhoge schorsing heeft gekregen. De inmiddels 54-jarige Engelsman haalde in 2007 nog de halve finale van het grote PDC WK darts.

Hoewel Jenkins al een tijdje geen prof meer is, werd hij door Modus wel meermaals uitgenodigd om aan de Super Series mee te doen. Dat is een toernooi dat live wordt uitgezonden op YouTube en vaak wordt gespeeld door darters zonder tourkaart en/of legendes van de sport. Zo speelde recent Steve Beaton nog en werd ook Vincent van der Voort uitgenodigd, maar kon de Nederlander niet meedoen.

Matchfixing van twaalf duels

Jenkins werd er door de DRA van verdacht dat hij liefst twaalf wedstrijden van zichzelf expres had beïnvloed. Tijdens een hoorzitting ontkende hij alle aanklachten van matchfixing, maar werd hij toch schuldig bevonden. Wel gaf hij toe dat hij liefst 88 keer een weddenschap had geplaatst op duels van zichzelf in de Modus Super Series.

Schorsing van elf jaar

De conclusie was keihard voor Jenkins. Hij is geschorst voor maar liefst elf jaar. Hij mag tot en met 4 november 2034 niet meedoen aan dartswedstrijden die onder DRA-toezicht vallen. De straf is met terugwerkende kracht ingegaan vanaf 15 november 2023, de dag dat hij voor het eerst geschorst werd door de DRA.

Andy Jenkins. ©Getty Images

Voormalig tegenstander Raymond van Barneveld

Jenkins kwam in 2007 tot zijn beste prestatie ooit. Hij haalde toen de halve finale van het grote PDC WK, die hij verloor van de Nederlandse dartlegende Raymond van Barneveld. Barney won vervolgens ook de finale en kroonde zich voor het laatst tot wereldkampioen.

Prakash Jiwa

De DRA treedt keihard op tegen matchfixing. Eerder dit jaar werd ook de Indiase WK-ganger Prakash Jiwa voor liefst acht jaar geschorst nadat ook hij schuldig werd bevonden aan het manipuleren van wedstrijden voor eigen financieel gewin. Die straf zorgde toen al voor veel rumoer in de dartswereld. Ook de nieuwe straf voor Jenkins zal veel stof doen opwaaien.

