"Ik huilde tranen met tuiten, omdat ik het zo moeilijk had." Dat Gian van Veen zaterdagavond in de finale van het WK darts staat, is niet alleen overwinning voor zichzelf. Het is ook het bewijs voor spelers die kampen met darteritus dat er nog hoop is. Jaren terug kampte Van Veen met die mentale blokkade.

De ontwikkeling van de nog altijd pas 23-jarige Van Veen gaat als een komeet, vooral de laatste maanden. In oktober won hij zijn eerste major, het EK darts, een paar maanden later staat hij in de finale van het WK. Daarin treft hij regerend wereldkampioen Luke Littler. Maar hoe anders zag de wereld er voor Van Veen uit toen hij vocht tegen darteritus.

Van darteritus naar WK-finalist

Hij haalt het aan in de podcast van caller Hugh Ware. In Tops and Tales vertelt Van Veen openhartig over de zwarte bladzijde in zijn nog prille carrière. "Ik herinner me nog een wedstrijd op de Challenge Tour, toen ik net darteritus had gekregen en mijn tegenstander boos op me was omdat hij dacht dat ik het expres deed", blikte Van Veen in de aflevering van afgelopen augustus terug.

"Ik barstte in tranen uit. Ik huilde tranen met tuiten midden in de Barnsley Metrodome omdat ik het zo moeilijk had", wist The Giant nog. "Dat mijn tegenstander me vervolgens vertelde dat ik vals speelde of zoiets, dat was hartverscheurend."

Betere speler door geworden

Van Veen gelooft dat darteritus hem ook geholpen heeft tijdens zijn reis naar de top. "Het gekke is, ik speelde er juist beter door. Ik haalde er gemiddeld zo'n 85 punten mee", aldus Van Veen.

"In mijn hoofd dacht ik: je gooit die dartpijl pas als je er 100 procent zeker van bent dat je het doel raakt. Het duurde even, maar ik begon meer te spelen, won meer wedstrijden en dat gaf me enorm veel zelfvertrouwen", verzekerde hij. "En zo ben ik er uiteindelijk vanaf gekomen." Nog altijd maakt Van Veen gebruik van die methode. Voorafgaand aan belangrijke pijlen doet hij vaak een oefenworp.

