Dat Marvin van Velzen voorlopig niet kan darten door een pijnlijk ongeluk, haalt herinneringen naar boven bij Vincent van der Voort over 'wonderbaarlijke blessures' bij zijn goede vriend en topdarter Michael van Gerwen. Hij kan niet geloven wat MVG met zijn gekwetste arm allemaal nog heeft weten te presteren. "Dat doen weinig spelers hem na."

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door wordt de blessure van Van Velzen besproken. Die viel van zijn fiets en brak zijn hand. "Dat is wel zuur natuurlijk", zegt Van der Voort. "Als je dan iets breekt, is het ook nog eens je werparm. Dan komt het helemaal niet fijn uit. Van z'n fiets gevallen... Dat gaat ook allemaal zo snel."

'Lagen z'n hele handen open'

Meteen komen er herinneringen bovendrijven over Van Gerwen. "Ik weet nog, dat was in 2006, toen ging Michael naar huis op z'n brommer en is hij ook hard gevallen. Lagen z'n hele handen open. Hij reed toen 's avonds laat, in de kou, met zijn ene hand in zijn jaszak. En dan rij je over iets heen en poing... Er kan dan van alles gebeuren."

'Er zit nog steeds een plaat in z'n schouder'

Van Gerwen en gemotoriseerde voertuigen blijken sowieso geen goede match. "Die heeft een paar wonderbaarlijke blessures gehad. Ooit reed hij eens op zo'n heel klein brommertje. Bij het keren brak hij zijn sleutelbeen, vlak voordat we naar een toernooi in Las Vegas moesten. Er zit nu nog steeds een plaat in zijn schouder. Toch knap wat hij met die arm allemaal nog gepresteerd heeft daarna."

'Hopelijk is het snel voorbij'

Voor Van Velzen vindt Van der Voort het vooral erg zuur. De jonge Nederlander is net een half jaar in het bezit van zijn eerste tourkaart bij de PDC en ligt er nu weken uit. "Hopelijk voor hem is het snel voorbij. Hij moet er niet veel mee doen en lekker rust houden, dan is hij er snel weer bij."

Beluister de podcast

