Raymond van Barneveld verschijnt vanavond voor het eerst - en hopelijk niet voor het laatst - aan de oche op het WK darts. De 58-jarige darter begint aan zijn 33e wereldkampioenschap, wat een record is. Van Barneveld greep terug naar vertrouwde pijlen, terwijl hij maandenlang liep te stoeien.

"Dat gaat nu niet meer gebeuren. Ik speel lekker met een setje waar ik destijds tegen Phil Taylor (gewonnen WK-finale van 2007, red.) ook mee speelde. Die vallen gewoon ontzettend mooi. Ben (zijn manager, red.) is nu bij me om ervoor te zorgen dat ik geen ander setje meeneem", grijnsde Van Barneveld voorafgaand aan zijn duel met de Zwitser Stefan Bellmont.

'Het lachertje van de tour'

Dat Van Barneveld veel aan zijn materiaal sleutelde, kwam volgens hem door twijfels. "Ik wil het gewoon goed krijgen. Maar dit is een WK, dan wil je niet meer gaan lopen klooien met materiaal. Ik had zó veel gewisseld, een beetje als Peter Wright. Op een gegeven moment raak je de kluts kwijt. Je wordt het lachertje van de dartwereld", erkende hij bij Viaplay.

"Soms stond ik met mijn tasje op de Pro Tour en zei de rest: ‘Ga je weer wat anders proberen, Ray?’ Uiteindelijk wil je het goed krijgen, omdat je mee wil blijven doen met de absolute top", aldus Van Barneveld. Hij vraagt zich af of dat gezien zijn 58-jarige leeftijd nog realistisch is. "Ik heb wel een geweldige staat van dienst. Het is voor mij ook heel moeilijk om aan te geven: waar ben je tevreden mee? Uiteindelijk wil je goed spelen en spraakmakend zijn."

Record Van Barneveld

Hoe de avond ook afloopt, Van Barneveld gaat de geschiedenisboeken in. De Nederlandse dartslegende doet namelijk voor de 33e keer mee aan een WK (BDO en PDC). Daarmee komt hij op gelijke hoogte Steve Beaton. "Ik kijk er echt naar uit, ik ben heel benieuwd hoe Raymond ervoor staat", sprak Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Hij heeft een maand de tijd gehad om overal aan te werken. Ook aan zijn houding. Ik ben benieuwd hoe Van Barneveld op dat podium gaat staan en welke versie we terug gaan zien."

Van der Voort en presentator Damian Vlottes zeggen dat ze geen typerend hoofdschudden willen zien bij de Nederlandse dartslegende (58). "Het wordt bij de opkomst sowieso Eye of the Tiger, maar ik hoop niet dat het na twee beurten weer Bambi is. Je wil die vechter hebben die laat zien dat er niks te halen valt. Jurjen ging er wel echt voor en dat willen we ook zien van Raymond. Spelen alsof het je laatste WK is, je weet nooit wat er gebeurt."

