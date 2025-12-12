Kim Huybrechts beleefde een pijnlijke aftocht in de eerste ronde van het WK darts. De ooit beste Belg verloor met 3-1 in sets van de Duitse debutant Arno Merk. Oud-profdarter Vincent van der Voort is bikkelhard in Sportnieuws.nl Darts Draait Door over Huybrechts.

"Die viel echt tegen", erkent Van der Voort, die het niet zag aankomen. "De eerste anderhalve leg dacht ik nog: dat zit wel goed met hem. Maar scorend was het gewoon echt heel matig van Kim. We weten allemaal dat hij veel beter kan. Het was één worsteling."

In de ogen van Van der Voort was bij Huybrechts goed zichtbaar wat een gebrek aan vertrouwen met een darter doet. "Je ziet dat er iemand staat die geen goed jaar heeft gehad en aan alles twijfelt. Dan wil je het met een WK zó graag goed doen…"

Huybrechts balanceert op dun lijntje

Dat lukte niet, waardoor hij inmiddels flirt met het verliezen van zijn tourkaart. Huybrechts staat momenteel 55e van de wereld en vanaf plaats 65 is hij hem kwijt. En dan komen er nog wat spelers in actie die onder hem staan op de mondiale ranglijst. "Hij zal er dit jaar heus nog wel in blijven, maar volgend jaar moet er een hoop gebeuren. Anders val je er wel uit", denkt Van der Voort.

"Dit is niet de positie waar hij hoort te staan. Het is gewoon een heel goede darter. Als je op die positie staat, dan gaat er iets mis. Dan moet er iets veranderen", vindt de ex-darter. "De manier waarop hij verliest is zorgwekkend." Huybrechts kwam met moeite tot een gemiddelde van net boven de 85.

Huybrechts moet op resetknop duwen

Van der Voort heeft gehoord dat Huybrechts veel demo’s speelt. Hij stelt voor om dat te minderen. Maar daar kleeft ook een risico aan volgens hem. "Dat zijn gegarandeerde inkomsten, dus zeg dat maar eens af. "Hij zit in een lastig parket", aldus Van der Voort, die vindt dat Huybrechts moet kijken naar zijn worp en pijlen. "Het is goed voor hem om even twee weken geen pijl aan te raken en helemaal te resetten", stelt Van der Voort met de naderende kerstdagen voor.

"Het is natuurlijk wel pijnlijk dit. We weten allemaal hoe goed hij is en als je dan dit laat zien... Dan weet je dat er écht iets moet veranderen, want met dit niveau gaat hij gewoon zijn tourkaart verliezen. Hij moet met agressie en passie gaan spelen."

