Gian van Veen staat maandagavond opnieuw aan de oche van Ally Pally voor de tweede wedstrijd van het WK darts. De Nederlandse topdarter bereidde zich op een opvallende manier voor op de wedstrijd tegen Alan Soutar.

Van Veen won zijn eerste wedstrijd op het WK met 3-1 van Cristo Reyes. Het was voor de Nederlander pas zijn allereerste overwinning op het grootste dartstoernooi. Voor Van Veen is de ergste spanning nu ook weg. "Ik heb er heel veel zin in", zegt hij bij Sportnieuws.nl. "Eindelijk een keer gewonnen hier. Veel minder spanning en druk op mezelf. Natuurlijk wel wat gezonde spanning, het blijft het WK."

Tussen de eerste en tweede ronde zaten de nodige rustdagen en daarom besloot Van Veen om terug te keren naar Nederland. Daar dook The Giant op bij de Super League, een toernooi tussen de tien beste dartsteams van ons land. Van Veen deed aan twee potjes mee: "Toen vond ik het ook wel weer welletjes geweest. Even wat trainen, dat heb ik gedaan. We hebben ook gewonnen met 9-1, dus niet heel veel druk erop voor mij. Lekker een trainingspartijtje, prima!"

'Ik loop lang genoeg mee'

Hierna wacht het duel met Alan Soutar. De Schot won ooit van Danny Noppert op het WK. Toch was dat geen reden voor Van Veen om even met Noppert te bellen over Soutar. "Ik heb wel contact gehad met Noppert, maar niet daarover. Ik kan wel dingen aan anderen vragen, maar ik denk dat ik zelf nu ook lang genoeg meeloop en Soutar ook goed genoeg ken. Ik weet wat zijn krachten zijn, maar ik weet ook dat als ik mijn eigen spel speel, ik genoeg kansen krijg."

'Ben een happie gaan eten'

Mocht de 23-jarige regerend wereldkampioen bij de jeugd ook van Soutar winnen, wacht Madars Razma in de volgende ronde. The Latvian Razzmatazz kwam eerder op maandag in actie, maar van die wedstrijd heeft Van Veen niks gezien. "Nee, ik ben een happie gaan eten, mezelf ook klaargemaakt om hierheen te gaan. Ik zag wel dat hij een goede wedstrijd speelde. Maar dat is na kerst, dus dat maakt nu nog weinig uit."

