Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn uitstekend begonnen aan hun Premier League Darts, al moest MVG een bittere pil slikken tijdens de derde avond in Glasgow. Omdat hij niet kon gooien (tegen Luke Littler in de kwartfinale) werd hij door de PDC 'bestraft'. De andere Nederlander, Van Veen, is bezig aan een uitstekend debuut in het invitatietoernooi.

Van Veen begon sensationeel aan zijn eerste keer Premier League Darts met een zege op regerend wereldkampioen Luke Littler in Newcastle. Op diezelfde avond won hij ook van Jonny Clayton en moest hij alleen Van Gerwen boven zich dulden. Bij de eerste keer in Antwerpen een week later werd Van Veen meteen uitgeschakeld door de latere avondwinnaar Gerwyn Price. In Glasgow zorgde een geweldige comeback op Luke Humphries ervoor dat hij wéér een finale wist te halen, maar daarin was Clayton te sterk.

Michael van Gerwen 'bestraft'

Voor Van Gerwen begon de Premier League uitstekend met een gewonnen avond en een verloren finale. Daarmee vergaarde hij acht punten, waarmee hij nog steeds op plek twee van de ranglijst staat. Maar na zijn afmelding voor Glasgow werd hij door de PDC reglementair bestraft. Hij 'verloor' zijn kwartfinale van Luke Littler met 6-0 en kreeg dus een flink pak op z'n virtuele broek met een -6 legsaldo. In Belfast hoopt hij er weer bij te zijn om punten te verzamelen en te werken aan zijn legsaldo.

Slechte start Luke Littler

Littler is sowieso maar moeizaam begonnen aan zijn seizoen in de Premier League. Na zijn nederlaag tegen Van Veen in de eerste ronde in Newcastle was ook Van Gerwen te sterk voor hem in België. In Schotland ging hij door de afmelding van Van Gerwen automatisch door naar de halve finale, waarmee hij dus twee punten pakte. Bij de laatste vier gaf Jonny Clayton hem echter een pak rammel, waardoor zijn teleurstellende seizoen voorlopig nog geen einde kent in de Premier League. Samen met Luke Humphries staat hij nog altijd onder de streep die recht geeft op de finale-avond na zestien speelronden.

Stand na speelavond 3

Jonny Clayton - 9 Michael van Gerwen - 8 Gian van Veen - 6 Gerwyn Price - 5

Luke Humphries - 4 Luke Littler - 4 Stephen Bunting - 0 Josh Rock - 0

Ahoy

De competitie tussen acht van de beste darters ter wereld komt op 16 april naar Nederland. Op die avond speelt Van Veen zijn kwartfinale tegen Luke Humphries en is Van Gerwen gekoppeld aan Jonny Clayton. Na bijna vier maanden darten plaatst de top 4 van de ranglijst zich voor de finales in de O2-Arena in Londen op 28 mei.

Premier League Darts, speelronde 4, Belfast

Kwartfinales



Luke Littler - Jonny Clayton

Stephen Bunting - Luke Humphries

Michael van Gerwen - Gerwyn Price

Gian van Veen - Josh Rock



Halve finales



Littler/Clayton - Bunting/Humphries

Van Gerwen/Price - Van Veen/Rock



Finale

Premier League Darts, speelronde 3, Glasgow

Kwartfinales



Stephen Bunting - Gian van Veen 3-6

Luke Humphries - Josh Rock 6-2

Michael van Gerwen - Luke Littler walkover

Jonny Clayton - Gerwyn Price 6-3



Halve finales



Van Veen - Humphries 6-5

Littler - Clayton 1-6



Finale



Van Veen - Clayton 2-6

Premier League Darts, speelronde 2, Antwerpen

Kwartfinales



Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Michael van Gerwen - Josh Rock 6-2

Jonny Clayton - Stephen Bunting 6-4

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-5



Halve finales



Luke Littler - Michael van Gerwen 4-6

Jonny Clayton - Gerwyn Price 5-6



Finale



Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6

Premier League Darts, speelronde 1, Newcastle

Kwartfinales



Jonny Clayton 6-2 Josh Rock

Luke Littler v Gian van Veen 4-6

Luke Humphries v Gerwyn Price 6-5

Stephen Bunting v Michael van Gerwen 2-6



Halve finales



Jonny Clayton - Gian van Veen 4-6.

Luke Humphries - Michael van Gerwen 2-6



Finale

Gian van Veen - Michael van Gerwen 4-6

De darters krijgen twee punten voor een plek in de halve finale, drie punten voor een finaleplaats en vijf punten voor de winst. Na zestien speelavonden gaat de top 4 van de ranglijst naar de Final Four in de O2 Arena te Londen.