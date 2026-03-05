Luke Littler heeft keihard uitgehaald naar zijn haters in de Premier League Darts. De Engelsman 'verpestte' het avondje in Cardiff door een Welshe finale te voorkomen. Dat deed hij op overtuigende wijze: met het hoogste gemiddelde van dit Premier League-seizoen schakelde hij Gerwyn Price uit voor een plek in de finale. Daar deed hij de jouwende fans nog meer pijn.

Met liefst 111.05 gemiddeld voorkwam Littler in de halve finale dat Price zich mocht melden voor een finale tegen landgenoot Jonny Clayton. The Ferret had er namelijk wel voor gezorgd dat zijn thuisfans een eigen speler in de finale kregen. Hij versloeg op weg naar de finale achtereenvolgens Gian van Veen en Luke Humphries. Littler kreeg een hoop gejoel en gefluit naar zijn hoofd geslingerd, maar bleef ijzig kalm.

170 TO WIN IT FROM LITTLER!!! 🎣



Luke Littler dishes the big fish in Cardiff to K.O. Gerwyn Price in style!



WOW 👏



Live Scores & Streaming 📲 https://t.co/gFQK4rQ2wU pic.twitter.com/ZjOJcyf9k9 — PDC Darts (@OfficialPDC) March 5, 2026

170-finishes

Sterker nog: met een 170-finish bezegelde hij het lot van Price in de halve finale. Even daarvoor had hij het geschreeuw van Price nog geïmiteerd toen hij op 4-2 voorsprong kwam. Zodoende speelde hij met het publiek en werkte hij zich naar de recordzege (6-3). The Nuke was slecht begonnen aan de Premier League Darts. Na vier speelavonden stond hij ver onder de degradatiestreep en waren de critici al hard voor de tweevoudig wereldkampioen. Maar in Cardiff kreeg Littler ze allemaal stil.

Ook in de finale tegen Clayton gooide Littler een 170-finish en vierde hij in zijn eentje keihard feest door figuurlijk 'de grote vis' binnen te hengelen. Dat is de bijnaam voor de hoogste finish in het darts. Koploper Clayton bleef er zelf ook koel onder en gaf flink tegengas. Halverwege de finale stond hij met 3-2 voor, maar had Littler het gaspedaal wel al gevonden. De Welshman moest alle zeilen bijzetten om de Engelsman bij te houden.

LITTLER IS AT IT AGAIN!! 🎣



Another Big Fish is found by Luke Litter as he levels this final at 2-2 with the 170 finish.



He just LOVES that checkout doesn't he!



Live Scores & Streaming 📲 https://t.co/gFQK4rQ2wU pic.twitter.com/4AaWwjVIoh — PDC Darts (@OfficialPDC) March 5, 2026

Gemiste negendarter

Littler kreeg bijna in één klap alle joelende fans achter zich toen hij een negendarter gooide. Acht van de negen pijlen waren perfect, waarna hij dubbel-15 nét miste. De Welshe fans én Clayton baalden met Littler mee, maar Clayton pakte die zinderende leg wel in 11 darts. Littler pakte in de negende leg een hele belangrijke break en schreeuwde het weer uit. De fluitende fans voelden de bui al hangen en probeerden de tweevoudig wereldkampioen nog één keer uit zijn concentratie te halen.

Littler weer in top-vier

Het lukte niet, waardoor Littler de finale in Wales won van de 'thuisspeler' Clayton en na zorgen over zijn Premier League-seizoen is hij weer helemaal waar hij hoort. Hij gaat de top-vier in en wipt Michael van Gerwen uit de plaatsen voor de Finals-avond in mei.