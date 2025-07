Met de World Matchplay aan de horizon wordt er dit weekend nog een Euro Tour-toernooi gespeeld. In het Duitse Kiel wordt de Baltic Sea Darts Open gespeeld. Zonder toppers als Michael van Gerwen, Luke Humphries en Luke Littler zijn er veel gegadigden voor de titel. De Nederlanders doen het in ieder geval goed.

Op vrijdag stonden er zes Nederlanders aan de oche. Richard Veenstra ging helaas onderuit tegen Krzysztof Ratajski en Raymond van Barneveld verloor van de Belg Andy Baetens. Gian van Veen, Jermaine Wattimena, Wessel Nijman en Dirk van Duijvenbode mochten door naar zaterdag.

Oranje boven

Zaterdagmiddag zette het Nederlandse geweld voort. Dat begon met Nijman. Hij kwam 2-0 achter tegen de op acht geplaatste Damon Heta, maar draaide het volledig om. De man uit Uitgeest kwam sterk terug en versloeg de Australiër met 3-6.

Vervolgens was het de beurt aan Danny Noppert. Hij stroomde pas op zaterdag in en kreeg gelijk te maken met een lastige klant: World Grand Prix-winnaar Mike De Decker. De Belg kwam met 1-3 voor, maar ook The Freeze bewerkstelligde een comeback. Hij won met 6-3.

JOB DONE FOR NOPPIE!



Danny Noppert averages 100 as he defeats Mike De Decker to reach the last 16!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#ET9 | R2 pic.twitter.com/d6vAmPpOma — PDC Darts (@OfficialPDC) July 12, 2025

De laatste Nederlander van de middagsessie was Van Veen. Met Jonny Clayton, die in mei nog de Dutch Darts Championship won, een man in vorm als tegenstander. De Welshman leek er met de overwinning vandoor te gaan, maar een fenomenale 167-finish van Van Veen maakte het weer spannend. Clayton eindigde echter met een 11-darter, waardoor het 6-4 werd. Van Veen kan zich daardoor gaan opmaken voor de Matchplay, waar hij Humphries treft in de eerste ronde.

Wattimena en Van Duijvenbode komen 's avonds in actie in Kiel. Wattimena gooit tegen Martin Schindler, terwijl Van Duijvenbode Chris Dobey als tegenstander treft.

Geen Van Gerwen

Van Gerwen heeft besloten om het toernooi in Kiel over te slaan. De drievoudig wereldkampioen in het darten maakt zich op voor de World Matchplay, waar hij een pikante loting heeft. Niemand minder dan landgenoot Van Barneveld is zijn tegenstander in de eerste ronde in Blackpool.

Mighty Mike hoopt zicht tijdens de Matchplay weer te laten zien aan het grote publiek. Vanwege privé-omstandigheden, Van Gerwen en vrouw Daphne zitten in een scheiding, nam de Nederlander een pauze van de sport en sindsdien is het nog niet de Van Gerwen van weleer.