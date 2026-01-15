De Nederlandse darter Jimmy van Schie was zondag op de slotdag van Q-School 'slachtoffer' van een rare regel van de PDC. De boomlange man uit Breda was op zaterdag al verzekerd van zijn tourkaart, maar moest tóch gewoon op komen draven en in actie komen op zondag. Hoewel hij zelf aangaf dat wel prima te vinden, vindt ex-prof Vincent van der Voort het maar vreemd.

Van Schie won op de slotdag van Patrick Geeraerts en moest daarna tegen WDF-teamgenoot en goede vriend Alexander Merkx. Van Schie was dus al zeker van een tourkaart en Merkx nog niet. Dat zorgt op papier voor onwenselijke situaties. "Als je zeker bent, moet je niet meer meedoen", vindt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Wat een onzinregel is dat. Dan ga je werken met spelers met nul motivatie en dat is logisch."

Matchfixing of competitievervalsing

Volgens Van der Voort gaat het nog veel verder. "Je werkt matchfixing, of in ieder geval competitievervalsing in de hand. Er kan zomaar iemand komen die niet ingooit, één minuut voor tijd komt opdraven en de auto vast voor laat rijden. Dat diegene dan de eerste ronde aankijkt en daarna snel vertrekt. Dan 'geef' je iemand een punt. Het is echt weer verzonnen door iemand waar je van denkt: hoe kan dat nou?"

'Dat moet je niet willen'

Als voorbeeld voor denkbare situaties haalt Van der Voort een scenario met twee goede vrienden aan. "Je hebt de hele week met elkaar opgetrokken en dan moet je op de laatste dag tegen elkaar en jij bent zeker en de ander niet. Dan is het heel lastig om te zeggen dat je de ander gaat pakken. Dat soort situaties moet je niet willen hebben, dat je de spelers in zulke posities brengt." Hoe moet de PDC het dan oplossen? Presentator Damian Vlottes komt met 'een heel goed idee' volgens Van der Voort: "Deel dan bijvoorbeeld duizend pond uit aan de dagwinnaar. Dan heeft iedereen iets om voor te spelen. Maar ze moeten die hele regel aanpassen."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

