Zorgen om onherkenbare Nederlandse topdarter: 'Je zou denken dat er iets is'

Dirk van Duijvenbode was zichzelf niet tijdens de Euro Tour in Leverkusen. De Nederlandse topdarter vloog er op vrijdag al meteen verrassend uit tegen de Duitser Niko Springer in een ongekend slechte wedstrijd. In de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door maken Vincent van der Voort en Damian Vlottes zich zorgen.

Met de afmelding van Premier League-sterren Luke Littler, Luke Humphries, Gerwyn Price en Michael van Gerwen lagen er weer kansen voor de overige darters om een topprestatie neer te zetten op de Euro Tour. Van Duijvenbode was de afgelopen maanden in topvorm, maar kwam tegen Springer niet verder dan net boven de 80 gemiddeld en een 6-1 nederlaag.

Deze toernooien mist topdarter Michael van Gerwen door ingelaste pauze: 'Echt nog veel te vroeg' De naam van Michael van Gerwen stond tot maandag officieel nog op de lijst voor de Nordic Darts Masters in Kopenhagen, maar is daar tijdens de loting voor het World Series-toernooi vanaf gehaald. De Nederlandse topdarter keert voorlopig niet terug aan de oche, zo vertelt ex-profdarter Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Je zou bijna denken dat er iets is'

"Geen idee wat er met Dirk was. Dit hebben we toch al een hele tijd niet van hem gezien, dit niveau", spreekt Van der Voort zijn zorgen uit over de onherkenbare Aubergenius. "Je zou bijna denken dat er iets is. Daar heb ik geen aanleiding voor hoor, en hij liet het ook niet zien op het podium, maar hij gaf helemaal niet thuis."

'Het viel zwaar tegen'

Volgens Van der Voort was Van Duijvenbode de afgelopen maanden 'zó goed'. "Als je van Dirk wil winnen, moet je heel goed gooien. Dat was nu niet het geval. Maar die Springer was ook niet goed. Hij klaagde erover dat hij pijnstillers slikte om te kunnen gooien. Die had ook iets. Van Dirk kwam voor mij echt als een verrassing. Het viel zwaar tegen."

Dit is Dirk van Duijvenbode: markante darter met hardstyle walk-on werd nóg beroemder dankzij aubergines Dirk van Duijvenbode is een Nederlandse darter die veel mensen ook buiten de sport inmiddels kennen. De 32-jarige 'Titan', zoals zijn eigenlijke bijnaam luidt, raakte een soort van wereldberoemd door zijn typische opkomst én door de promotie van de groente aubergine. Hier lees je alles wat je moet weten van Dirk van Duijvenbode.

Geluk bij een ongeluk

Een week zo slecht spelen is volgens de ex-profdarter (49) nog geen reden tot paniek. "Dit is niet na één wedstrijd ineens helemaal niks meer." Voor Van Duijvenbode was er ook een geluk bij een ongeluk. Omdat hij op vrijdagavond al verloor, kon hij op tijd terug naar Nederland om naar een van zijn favoriete festivals te kunnen.

Van Duijvenbode gaat los op Intents

Zaterdag dook hij op bij Intents in Oisterwijk, een jaarlijks hardstylefeest. In een eerdere uitzending van Darts Draait Door vertelde Van Duijvenbode al over zijn plannen als het in Leverkusen slecht zou gaan. Die voorspelling kwam ongewild uit, waardoor de muziekliefhebber zaterdag los stond te gaan bij één van de vele podia.

Nederlandse darter 'spoorloos' na feestje met Dirk van Duijvenbode: 'Michael belde de hele tijd: heb jij hem gezien?' Dirk van Duijvenbode staat natuurlijk bekend om zijn explosieve opkomst. De Nederlandse topdarter betreedt het podium met de hardstyleplaat Just Like You van Radical Redemption. Ook buiten zijn dartcarrière om houdt hij van feestjes. Daarbij maakte hij het nodige mee.

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door staan Vincent van der Voort en Damian Vlottes stil bij alles wat er gebeurd is in de dartswereld. Zo komt de Euro Tour in Leverkusen uitgebreid voorbij en reisde Van der Voort af naar het NK darts. Beluister dit en meer in de nieuwe aflevering hieronder, of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.