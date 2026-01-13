Michael van Gerwen staat op een positie op de wereldranglijst die hem niet bekend is. Jarenlang bivakkeerde de drievoudig wereldkampioen in de top 3. Na het afgelopen WK is de topdarter gezakt naar de vierde plaats. Maar Van Gerwen moet vrezen voor een verdere instorting: "Ik denk dat hij aan het einde van het jaar twaalfde zal staan."

Van Gerwen kende sportief en privé een beroerd 2025. De Nederlandse topdarter scheidde van Daphne Govers, de moeder van zijn twee kinderen. Mighty Mike nam als gevolg daarvan een lange pauze. Ook na zijn terugkeer bleef het op persoonlijk gebied onrustig wegens zijn zieke vader. Grote resultaten boekte Van Gerwen - op de winst van de World Series Darts Finals na - dan ook niet. Op het WK werd hij al in de vierde ronde uitgeschakeld.

Noodzakelijke ingreep Van Gerwen

Kortom: geen resultaten waar Van Gerwen zelf tevreden mee zal zijn. De Nederlander heeft dit jaar bovendien veel prijzengeld te verdienen, onder meer van de verloren WK-finale tegen Luke Littler. Matthew Edgar, de YouTubende oud-prof, denkt dat MvG nog verder naar beneden zal kukelen op de wereldranglijst.

"Als iemand die zelf met polsproblemen en zenuwschade in mijn arm heeft geworsteld, weet ik dat je mentaal nooit meer dezelfde bent. Nooit", stelt hij in de podcast Mission Darts. In 2022 ondering Van Gerwen een operatie om het carpale tunnelsyndroom in zijn rechterarm te behandelen. Dat dwong hem om zijn worp drastisch te veranderen. "Noem me één darter die een blessure heeft gehad en daarvan is hersteld."

'Hij verdedigt heel wat prijzengeld'

De man met een YouTube-account van 66.000 abonnees denkt dat Van Gerwens techniek nooit meer hetzelfde zal zijn als in zijn gloriejaren. "Hij heeft zelf gezegd dat hij zijn pols niet meer zo ver naar buiten kan draaien als vroeger, dus zijn techniek moest veranderen. Het feit dat de dart nu lager in de hand ligt, betekent dat hij veel meer vanuit zijn schouder moet gooien", ziet de Engelsman.

"Ja, hij past zich aan en hij kan nog steeds goed darten, maar het is niet meer de oude Michael", vindt Edgar. "Hij heeft een belangrijk jaar voor de boeg en hij verdedigt een flink prijzengeld. Ik denk dat hij aan het einde van het jaar rond de twaalf plaats op de wereldranglijst zal staan."

2026 voor Van Gerwen van start

Voor Van Gerwen begint deze week het nieuwe dartjaar. Dat doet de Nederlander samen met landgenoten Gian van Veen en Danny Noppert in Bahrein. Ze spelen de Bahrain Darts Masters. Voor de winnaar ligt er 34.612 euro klaar. De verdere deelnemers zijn: wereldkampioen Luke Littler, Luke Humphries, Stephen Bunting, Gerwyn Price en Nathan Aspinall. Zij worden aangevuld met spelers uit Bahrein en Azië.