De gestaakte Eredivisie-wedstrijd tussen NAC Breda en sc Heerenveen kreeg maandagmiddag nog een kort vervolg. Door het uitspelen van de laatste minuten kwam Heerenveen-speler Eser Görbüz in een lastig parket terecht: de 19-jarige aanvaller moest daardoor zijn examen missen. "Dat heb ik te danken aan de KNVB, dankjewel", grapte Görbüz.

Het duel in Breda werd zondag bij een 2-0 stand stilgelegd nadat NAC-supporters herhaaldelijk vuurwerk en andere voorwerpen op het veld gooiden. De KNVB besloot vervolgens de resterende acht minuten (exclusief blessuretijd) een dag later in Friesland uit te spelen, vanwege veiligheidsrisico’s in Breda.

Examen Engels gemist

Voor Heerenveen-speler Görbüz betekende dat een probleempje door schoolverplichtingen. "Hij had een examen, hij gaat nog naar school. Doordat de wedstrijd verplaatst werd, moest hij daar een andere datum voor zien te vinden en met zijn school meewerken", vertelde trainer Robin Veldman bij ESPN, die wel even meedacht met de talentvolle voetballer. "We hebben de bespreking in het Engels gedaan", zei de coach lachend.

Görbüz leek in het slot nog te scoren, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding in de aanloop naar de treffer. Aan de uitslag veranderde niets: Heerenveen verloor met 2-0. Na afloop reageerde de jongeling met humor op zijn gemiste examen. "Het was een examen Engels. Ik heb me afgemeld via een nette mail naar school en ze zijn er hard mee bezig. Ik denk dat ik een 1 ga krijgen, dan moet ik het examen herkansen. Dat heb ik te danken aan de KNVB, dankjewel", grapte Görbüz.

Clash met Ajax

Voor de negentienjarige Turks-Nederlands voetballer wacht er komende week nóg een mooie wedstrijd. Dan speelt sc Heerenveen een thuiswedstrijd tegen Ajax. De Friezen móéten een goed resultaat boeken om thuisvoordeel te hebben in de play-offs voor Europees voetbal, terwijl Ajax moet winnen in de strijd om plek drie. De aftrap is zondagmiddag om 14.30 uur.

